"Не последний случай": ЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на Украину

В Европейском Союзе отреагировали на масштабную кибератаку на правительственные сайты Украины в ночь на 14 января. Поэтому созывают заседания Политического и комитета безопасности.

Совещание комитета состоится на уровне послов. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время неформальной встречи глав МИД стран ЕС.

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Кибератака направлена ​​на дестабилизацию ситуации в Украине

Жозеп Боррель заявил, что кибератака на Украину была направлена ​​на дестабилизацию ситуации в нашем государстве и рост напряжения, которое и так высоко на фоне возможного российского вторжения. Однако дипломат подчеркнул, что это уже не первый подобный случай.

По словам главы европейской дипломатии, ЕС находится на постоянном контакте с украинскими властями из-за этой ситуации. Благодаря этому работу значительной части сайтов удалось восстановить. Однако Боррель подчеркнул, что Евросоюз готов и дальше помогать Украине.

Мы готовы предоставить (Украине – 24 канал) дальнейшую прямую помощь, если поступит такой запрос. Я созываю чрезвычайную встречу наших послов в формате Политического и комитета безопасности, чтобы провести анализ этой ситуации и взвесить любые меры по поддержке,

– заявил Боррель.

Выявить источник атаки возможно

Жозеп Борель заявил, что найти источник большой кибератаки в современных условиях абсолютно возможно. Однако для этого нужно время. Глава европейской дипломатии не захотел назвать вероятный первоисточник атаки, однако отметил, что при необходимости ЕС готов прислать в Украину свою миссию для противодействия подобным атакам.

Кроме того, Боррель в очередной раз заявил о решительной поддержке Украины, ее территориальной целостности и независимости.

Кибератака на Украину: главное

В ночь на 14 января на правительственные сайты Украины осуществили глобальную кибератаку. Первыми об инциденте сообщили в Министерстве образования.

Из-за действий хакеров прекратилась работа десятков сайтов госучреждений и Дии.

В Госспецсвязи заявили, что атака стала самой большой за последние 4 года.

В Центре информационной безопасности заявляли, что к атаке на правительственные сайты Украины причастна Россия. На след враждебной страны указывает и хронология распространения новости. Ведь информация поначалу появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". Тогда его активно распространили уже российские издания. А вот украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

Для имитации "польского следа" антиукраинские сообщения, которые видели пользователи при попытке зайти на тот или иной сайт, написали на украинском и русском языке. Кроме того, на экране был этот же текст продублирован на польском языке с "ломаным переводом".

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