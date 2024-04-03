Не повредит ли это плану: в ГУР прокомментировали материал СМИ об уничтожении Крымского моста

Недавно британская газета заявила, что Крымский мост может быть уничтожен в первой половине 2024 года. При этом издание ссылалось на анонимный источник в украинской разведке.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал публикацию The Guardian с прогнозом по уничтожению Крымского моста уже в этом году. Сделал это украинский разведчик в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как отреагировали в ГУР

Журналист поинтересовался у представителя ГУР, не навредит ли материал The Guardian планам украинской разведки. Телеведущий предположил, что британская публикация может заставить россиян еще активнее защищать свою незаконно построенную переправу в Керченском проливе.

У The Guardian безусловно есть свои источники. И на Западе в последнее время выходит много материалов с достаточно громкими заголовками, ссылающимися на те или иные источники. И комментировать, собственно, анонимную информацию – это не всегда уместное дело,

– сказал Юсов.

Представитель ГУР заверил, что если говорить о публичной коммуникации, то информация озвучивается "та, тогда и когда это нужно". Он напомнил, что по Крымскому мосту были неоднократные коммуникации и заявления украинских представителей из сектора безопасности и обороны. В частности, ситуацию с этим сооружением комментировал глава СБУ.

И, в конце концов, мы можем констатировать, что россияне постоянно рапортуют навверх, передают в Кремль, что на этот раз уже все меры безопасности точно приняты. То есть, больше они каждый раз уже придумать просто не могут. Поэтому здесь отпугнуть окупантов какой-то новой информацией вряд ли удастся,

– отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что Крымский мост является военной целью. По его словам, в том, что все военные цели подлежат обезвреживанию, ничего нового нет. Он дал понять, что это не новая информация.

Что этому предшествовало

У The Guardian появился материал с прогнозом дальнейшей судьбы Крымского моста. Издание заявило, что в ближайшее время это незаконно построенное россиянами сооружение снова может быть выведено из строя.

Британская газета со ссылкой на анонимный источник в украинской разведке написала, что вражеский мост окажется под ударом в первой половине этого года. При этом неназванный собеседник намекнул западным журналистам, что у главы ГУР Кирилла Буданова есть немало средств для достижения цели.

Что говорят о Крымском мосту