Не пренебрегайте правилами безопасности: в Херсонской области растет угроза воздушных атак врага

После деоккупации в Херсонской области растет угроза воздушных атак российских захватчиков. В Херсоне отсутствует электроэнергия. Так что местных жителей о тревогах уведомляет "Украинское радио".

По всей вероятности, в Херсонской области чаще будет воздушная тревога. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Важно Россия полностью уничтожила энергосистему Херсона, – ДТЭК

Угроза воздушных атак врага в Херсонской области

Игнат предположил, что в Херсонской области могут участиться воздушные тревоги.

Херсонская область будет, пожалуй, одной из первых, к сожалению, встречать эти вражеские средства, которые летели, в том числе, из оккупированного Крыма, с моря, с кораблей,

– отметил представитель командования Воздушных сил.

Ночью 12 ноября в ОК "Юг" сообщили , что на дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносца с "Калибром". В общей сложности оккупанты подготовили к запуску 16 ракет. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги спускайтесь в укрытия.

Спикер Воздушного командования ВСУ также отметил, что когда оккупанты уходили из Херсона, они уничтожили все, что только можно, чтобы убить жизнь жителей. В частности, была уничтожена критическая инфраструктура.

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Оккупанты полностью уничтожили энергосистему Херсона

Российские захватчики полностью уничтожили энергосистему Херсона. Об этом сообщили в ДТЭК.

Пока неизвестно, сколько времени понадобится специалистам, чтобы восстановить все оборудование и инфраструктуру и включить свет. Впрочем, в ДТЭК предполагают, что решат проблемы ориентировочно через 30 дней.

Между тем, о воздушных тревогах на Херсонщине жителей оповещает "Украинское радио".

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"Украинское радио" вещает на фм-частоте 92 МГц (FM) и на средних волнах 1278 кГц (AM). Именно на этих частотах будут сообщать о возможных воздушных угрозах.На севере Херсона, в частности в Нововоронцовке, Давыдовом Броде, Великой Александровке и Большой Лепетисе – также на частоте 103 МГц (FM) и Радио Культура 90 МГц.На границе Николаевской и Херсонской областей в сторону Николаева – Радио Луч на 88.8 и Радио Культура на 100.1.