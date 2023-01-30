На Закарпатье базам отдыха не выключали свет: ОВА готовит меры реагирования

В некоторых населенных пунктах Хустского района на Закарпатье не выключали свет в течение двух дней. В частности, говорится о тех населенных пунктах, где есть базы отдыха.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что эту информацию ему сообщили. Впоследствии данные подтвердились.

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Что известно о свете на Закарпатье

Сегодня (29 января – 24 Канал) ко мне поступила информация о том, что в некоторых населенных пунктах Хустского района, где расположены базы отдыха, вчера и сегодня (28 – 29 января – 24 Канал) было бесперебойное электроснабжение в то время, когда в других городах и селах свет подавали по графику,

– рассказал Микита.

Он заверил, что областные власти уже приняли меры по подаче света по графику.

Более того, уже 30 января на заседании Совета обороны области касательно этой ситуации планируют послушать представителей "Закарпатьеоблэнерго". После этого власти примут меры реагирования.

Виктор Микита не объяснил, о каких именно мерах говорится. Однако ранее неоднократно поступало сообщение о штрафовании облэнерго за несоблюдение графиков отключений света.

Подобные инциденты касательно облэнерго

24 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики, оштрафовала 5 облэнерго. Все потому, что они не соблюдали графики отключений в условиях дефицита света.

Тогда штрафы получили "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Одесские электросети", "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

17 января оштрафовали еще три облэнерго. Причина также заключалась в несоблюдении графиков отключения света. Тогда нарушителями были "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".

Также глава Закарпатской ОВА пояснил, что они рассмотрят возможность оптимизировать потребление электроэнергии, в частности в крупных супермаркетах и других объектах, которые, по информации "Закарпатьеоблэнерго", подключены к нескольким сетям, поэтому имеют свет бесперебойно.