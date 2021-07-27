Не работал светофор: в Мариуполе авто "Новой почты" попало в ДТП – фото

27 июля 2021 , 11:39
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Источник:

0629.com.ua

В Мариуполе 25 июля произошло ДТП. Столкнулись Audi Q7 и Renault. Последняя машина принадлежит службе доставки "Новая почта".

Авария произошла вечером возле Университетской улицы. На место сразу прибыла полиция.

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Почему произошло ДТП

На месте, где произошло ДТП, не работал светофор. Предварительно известно, что Audi выезжало со второстепенной дороги и не пропустило автомобиль Renault. В сети опубликовали фото, на которых видно поврежденный бампер легковушки и сторону авто "Новой почты".

К счастью, водители не травмировались, поэтому не нуждались в госпитализации.

Посылки не пострадали

В "Новой почте" отметили, что во время аварии ни одна посылка клиентов не пострадала. Также отметили, что ДТП произошло из-за водителя Audi, который свои действия инспектору объяснил "невнимательностью".


ДТП в Мариуполе/ Фото 0629.com.ua


ДТП с авто "Новой почты" / Фото 0629.com.ua

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Поврежденные машины / Фото 0629.com.ua


Разбитый бампер легковушки/ Фото 0629.com.ua

Автор: Ольга Музика