Не рассчитываю на наказание России, – Кулеба о захвате боевиками заложников миссии ОБСЕ

20 октября 2021 , 12:58
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Источник:

МИД Украины

Ожидать наказания России за блокирование международных наблюдателей на Донбассе не стоит. Ведь ОБСЕ – это консенсусная организация и принять ни одно серьезное решение без согласия агрессора в ней невозможно.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Второй момент – в секретариате ОБСЕ тоже придерживаются сбалансированной в этом плане позиции, и Россия имеет определенное влияние, поэтому на какое-то конкретное наказание со стороны ОБСЕ я не рассчитываю,
– сказал глава МИД.

"Но сами факты того, что делает Россия, разрушая Минские договоренности, сами эти факты нарушений дают возможности и пространство для широкой работы, чтобы она понесла ответственность за свои действия вне ОБСЕ", – добавил дипломат.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба отметил принципиальную позицию СММ ОБСЕ, которая “не пошла в своих докладах за российскими провокациями и манипуляциями”.

Что этому предшествовало: коротко

  • Еще 13 октября на Донбассе задержали российского боевика Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
  • Наемники страны-агрессора после этого начали угрожать, что откажутся от минского формата, если террориста не отпустят.
  • Впоследствии они решили протестовать против миссии ОБСЕ в Донецке. Таким образом показывали свое недовольство из-за задержания.
  • В течение 15 – 16 октября представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.
Автор: Олег Васьків