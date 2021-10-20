Не рассчитываю на наказание России, – Кулеба о захвате боевиками заложников миссии ОБСЕ
Источник:МИД Украины
Ожидать наказания России за блокирование международных наблюдателей на Донбассе не стоит. Ведь ОБСЕ – это консенсусная организация и принять ни одно серьезное решение без согласия агрессора в ней невозможно.
Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Второй момент – в секретариате ОБСЕ тоже придерживаются сбалансированной в этом плане позиции, и Россия имеет определенное влияние, поэтому на какое-то конкретное наказание со стороны ОБСЕ я не рассчитываю,
– сказал глава МИД.
"Но сами факты того, что делает Россия, разрушая Минские договоренности, сами эти факты нарушений дают возможности и пространство для широкой работы, чтобы она понесла ответственность за свои действия вне ОБСЕ", – добавил дипломат.
Кроме этого, Дмитрий Кулеба отметил принципиальную позицию СММ ОБСЕ, которая “не пошла в своих докладах за российскими провокациями и манипуляциями”.
Что этому предшествовало: коротко
- Еще 13 октября на Донбассе задержали российского боевика Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- Наемники страны-агрессора после этого начали угрожать, что откажутся от минского формата, если террориста не отпустят.
- Впоследствии они решили протестовать против миссии ОБСЕ в Донецке. Таким образом показывали свое недовольство из-за задержания.
- В течение 15 – 16 октября представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.