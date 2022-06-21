Не рискуйте, – в Харьковской ОВА призвали людей пока не возвращаться

С первого дня полномасштабного вторжения Харьков подвергается постоянным вражеским обстрелам. Сейчас в городе остается до 1 миллиона человек – это больше половины жителей.

Харьковчане массово возвращаются домой, однако власти призывают пока воздержаться. Об этом 24 каналу рассказала Наталья Попова, советница главы Харьковской ОВА.

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Возвращаться рано

Советница отмечает, что если есть возможность остаться в более безопасных регионах, лучше не рисковать.

"Это нагрузка на транспортную систему, систему здравоохранения и жилищный фонд. В условиях мощных обстрелов массовое скопление людей становится особенно опасным", – отметила Наталья.

Что известно об обстрелах Харькова 21 июня

Днем 21 июня Харьков снова обстреляли россияне. В очередной раз пострадали жилые районы и мирные жители. Сейчас известно о 4 погибших и 10 пострадавших. К сожалению, в результате осколочных ранений оборвалась жизнь 8-летнего ребенка.

Отмечают, что в этот раз Харьков обстреливали из реактивных систем залпового огня, которые могут бить за несколько десятков километров от города. Одна из ракет попала по объекту Харьковского метрополитена. Из-за взрывов в одном из районов вспыхнул пожар, а в других – возникли перебои со светом, водой и связью.

По мнению главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты усилили обстрелы региона и совершают террор против мирного населения, ведь не могут добиться успеха в боях против ВСУ.

Последние удары по Харьковщине

Ночью 20 июня россияне 2 ракетами ударили по городу Люботин. Одна из ракет попала в профессиональный лицей. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Известно, что в момент прилета в здании находилась охранница – она чудом не пострадала.

Боевики атаковали Государственный биотехнологический университет в Харькове. По учебному заведению ударили двумя ракетами. Ударной волной выбило все окна и вырвало входную дверь кабинетов.

Российские военные применяют против мирного населения снаряды, начиненные флешетами (металлический стержень в форме стрелы). Использование таких снарядов в густонаселенных районах является нарушением гуманитарного права.

Днем ранее вражеский снаряд попал в село Ивановка Харьковской области. В результате обстрела ранены трое детей.

18 июня харьковчане снова услышали звуки взрывов. В городе была объявлена ​​воздушная тревога. Ранее о "прилетах" сообщили жители Кривого Рога. Официальной информации о случившемся пока нет.

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