Не с Россией: Молдова заключила новый контракт на поставку газа

Компания Vitol из Нидерландов выиграла тендер, который инициировала государственная компания Energocom. Согласно контракту, в течение 27 октября компания доставит миллион кубометров газа.

Деталей проекта пока не разглашают. Кроме того, Energocom 25 октября заключила контракт с польской компанией PGNiG.

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Сейчас цену этой сделки также не объявляют. В то же время власти подчеркнули, что тариф для граждан останется неизменным.

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