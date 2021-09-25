Не на складах: беспилотники Bayraktar выполняют боевые задачи, – Залужный

Беспилотники, которые Украина закупила у Турции, не пылятся на складах. Их используют на аэродромах.

Bayraktar расположили именно там, где они нужны больше всего. Об этом СМИ рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Армия использует беспилотники

По его словам, турецкие беспилотники рассредоточены по аэродромам и выполняют различные задачи, в том числе и боевые.

На сегодня Bayraktar находятся там, где должны быть и там, где им более всего нужно быть. Поэтому на складах их нет, все они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи,

– сказал Залужный.

Что известно о Bayraktar TB2? Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке.



Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Разработка проекта началась в 2000 году и продолжалась вплоть до 2009. За 10 лет Турция выпустила около ста таких летательных аппаратов.

Источник: Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке.Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Разработка проекта началась в 2000 году и продолжалась вплоть до 2009. За 10 лет Турция выпустила около ста таких летательных аппаратов.Источник: Википедия

Что известно о закупке этих беспилотников