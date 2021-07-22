Не связано с соглашением по "Северному потоку-2", – Белый дом о дате визита Зеленского в США

Германия и США согласовали свою позицию по "Северному потоку-2" в совместном соглашении. В этот же день стало известно и о назначении даты визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. В Белом доме уверяют, что эти события не связаны.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в самолете президента. Она отметила, что объявление даты визита Зеленского не является частью договора между Вашингтоном и Берлином.

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Переговоры по визиту продолжались давно, – Белый дом

Нет, нет. Они не связаны между собой. Мы давно находились в контакте с украинцами относительно планирования этого визита,

– заявила Псаки.

Отметим, что о назначении визита Зеленского на 30 августа стало известно вечером 21 июля. Глава Украины приветствовал этот шаг и надеется на плодотворные результаты встречи.

Что известно о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"

США и Германия достигли согласия по российскому проекту по состоянию на 21 июля.

Стороны договорились, что Украина должна получить гарантии после запуска трубопровода.

Также Берлин обещал добиваться продления договора о транзите газа через украинскую территорию.

В случае неадекватных действий России – возможно введение санкций.