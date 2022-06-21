Не такой страшный черт, как его рисуют, – Краев об ударе по "вышкам Бойко"

План помощи Украины для Запада от Бориса Джонсона включает в себя 4 пункта: оружие, деньги и создание сухопутных и морских коридоров. Последние успешные действия ВСУ показали, что претворить это в жизнь вполне реально.

Более того, кое-что из этого уже начинает реализовываться. Об этом 24 каналу сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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О поставках денег уже давно говорят. Если говорить об увеличении поставок вооружения, то для этого собирается и "Раммштайн-3", и ленд-лиз и отдельные программы. Здесь движение идет в правильном направлении, считает специалист.

"Думаю, что Джонсон призывает к определенной систематичности, по которой Украине будут снабжать все необходимое", - добавил Краев.

Однако он подчеркнул, что в этой программе самое сложное – это разблокировка портов. Россияне будут хвататься за них, пока хватит сил.

Однако в этих аспектах нужно будет напрямую привлекать Великобританию, стран НАТО.

Именно поэтому то, что мы ударили по Змеиному , по "вышкам Бойко" должно показать нашим союзникам, что не такой страшный черт, как его рисуют. И что мы сможем открыть эти коридоры и обеспечить и последний пункт плана Джонсона,

– убежден Краев.

"Вышки Бойко" обстреляли 20 июня

Об этом сообщил так называемый глава "правительства" временно оккупированного полуострова Крым. Сергей Аксенов подчеркнул, что буровые установки "Черноморнефтегаза" обстреливались трижды . Однако официальной информации на этот счет пока нет.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко рассказал 24 каналу, что ВСУ действительно нанесли удар утром 20 июня. По его словам, там могли использовать ракетное оружие и авиацию. Рыженко говорит, что серьезное повреждение, но, чтобы утверждать, лучше дождаться официальных данных от командования ВСУ.

Захватчики отметили, что на момент атаки на этих же вышках находились около 110 человек. Тогда добавили, что эвакуировать удалось 20 из них. При этом для этого использовали как авиацию, так и аква транспорт.

Уже 21 июня огонь на "вышках Бойко" добрался до скважины и его не могли погасить. Оккупанты на это страшно жаловались.

Сергей Братчук в эфире телемарафона объяснил, что "вышки Бойко" – законная военная мишень для Украины.

Что известно о так называемых "вышках Бойко"

Россия еще в 2014 году захватила обе буровые установки, когда был аннексирован Крым. Вышки оставались на Одесском месторождении, расположенном ближе к материковой части Украины, чем к аннексированному полуострову.

В декабре 2015 года Россия отвела "вышки Бойко" ближе к оккупированному полуострову. Установку стали называть "вышками Бойко" из-за скандала с бывшим министром энергетики Юрием Бойко. Тогда Украина переплатила за вышки 400 миллионов долларов.

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