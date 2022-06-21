Ба більше, дещо з цього уже починає реалізовуватись. Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Увага Крадене треба повертати, це військова ціль для України, – Братчук про "вишки Бойка"

Про постачання грошей уже давно говорять. Якщо говорити про збільшення постачання озброєння, то для цього збирається і "Раммштайн-3", і ленд-ліз й окремі програми. Тут рух йде в правильному напрямку, вважає фахівець.

"Думаю, що Джонсон закликає до певної систематичності, за якою Україні постачатимуть усе необхідне", – додав Краєв.

Однак він наголосив, що у цій програмі найважче – це розблокування портів. Росіяни хапатимуться за них доки вистачить сил.

Однак у цих аспектах потрібно буде напряму залучати Велику Британію, країн НАТО.

Саме тому те, що ми вдарили по Зміїному, по "вишках Бойка" має показати нашим союзникам, що не такий страшний чорт, як його малюють. І що насправді ми зможемо відкрити ці коридори й забезпечити і останній пункт плану Джонсона,

– переконаний Краєв.

"Вишки Бойка" обстріляли 20 червня

Про це повідомив так званий глава "уряду" тимчасово окупованого півострова Крим. Сергій Аксьонов підкреслив, що бурові установки "Чорноморнафтогазу" обстрілювались тричі. Однак офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко розповів 24 каналу, що ЗСУ справді завдали удару вранці 20 червня. За його словами, там могли застосувати ракетну зброю та авіацію. Риженко каже, що є серйозне пошкодження, але, щоб стверджувати, краще дочекатися офіційних даних від командування ЗСУ.

Загарбники зазначили, що на момент атаки на цих самих вишках перебували приблизно 110 людей. Тоді додали, що евакуювати вдалось 20 з них. Причому для цього використовували як авіацію, так і водний транспорт.

Вже 21 червня вогонь на "вишках Бойка" дістався свердловини і його не могли погасити. Окупанти на це страшенно бідкались.

Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, що "вишки Бойка", – законна воєнна мішень для України.

Що відомо про так звані "вишки Бойка"

Росія ще у 2014 році захопила обидві бурові установки, коли був анексований Крим. Вишки залишалися на Одеському родовищі, яке розташоване ближче до материкової частини України, ніж до анексованого півострова.

У грудні 2015 року Росія відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого півострова. Установку почали називати "вишками Бойка" через скандал з колишнім міністром енергетики Юрієм Бойком. Тоді Україна переплатила за вишки 400 мільйонів доларів.

Увага – "Вишки Бойка" – важлива ціль для ЗСУ: дивіться відео