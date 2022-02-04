Не только Javelin: Эстония обдумывает дополнительную военную помощь для Украины

Каимо Кууск заявил, что в Украину в ближайшие дни поступят ракеты Javelin, которые передала Эстония. По его словам, их точное количество будет озвучено публично.

Посол Эстонского государства также отметил, что сейчас рассматривается вопрос о дополнительной помощи. Об этом он сообщил в пятницу, 4 февраля, в интервью Суспільному.

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Мы сейчас работаем с украинскими институтами, в частности Минобороны, над тем, что еще можем предоставить. Они поделились с нами перечнем, что является самым востребованным, и мы смотрим: вот этого у нас в запасах больше не осталось, но, вероятно, у нас есть что-то другое. Правительство принимает решение – если оно положительное, мы передаем оружие,

– сказал Каимо Кууск.

"В настоящее время ЕС впервые в своей истории решил предоставить Украине денежную помощь на оборонные нужды, в том числе кибербезопасность и военную медицину, плюс – военные учения", – добавил посол Эстонии.

Что известно о Javelin от Эстонии

Эстония передаст Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

США предоставили разрешение (эта страна является производителем и поставщиком такого вида оружия).

Кууск указал, что говорится о "десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет".

Эстония призвала Германию поддержать Украину из-за угрозы нападения России.



Какие страны предоставили или планируют предоставить помощь Украине / Инфографика 24 канала