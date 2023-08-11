Не только на территорию больницы: где еще упали обломки после атаки по Киеву
Источник:Виталий Кличко
Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами. Обломок одной из воздушных целей упал на территории детской больницы. Кроме того, впоследствии мэр Кличко рассказал, какие объекты повредили другие обломки.
В пятницу, 11 августа, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях обстрела столицы захватчиками. По его словам, пострадали объекты в Оболонском районе.
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Последствия атаки на Киев
Известно, что взрывы прогремели в столице во время воздушной тревоги. Почти сразу появилась информация о том, что обломки одной из российских ракет упали на территории детской больницы. К счастью, никто не пострадал или погиб.
В то же время впоследствии стало известно, что на Богатырской улице на Петровке российская ракета повредила частное домовладение.
Кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева. В частности, на улице Богатырской повреждена крыша частного дома,
– написал мэр Киева.
Кроме того, в результате этого удара в Оболонском районе обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.
Пострадавших нет,
– лаконично констатировал Кличко.
Воздушные силы писали о "Кинжалах"
- После оглашения тревоги по всей Украине утром 11 августа в Воздушных силах предупредили, что враг выпустил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" из истребителей МиГ-31К в направлении Киева, поэтому стоит оставаться в укрытиях.
- Вместе с тем впоследствии стало известно о повторных пусках и угрозах для жителей Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей нашего государства.
- Собственно, как мы писали выше, взрывы прогремели во время этой тревоги в Киеве, а также в Хмельницком и Виннице. Впоследствии в Хмельницкой ОВА отчитались об успешной работе систем противовоздушной обороны.
- Отметим, что прежде Россия применяла "Кинжалы" по Украине 5 августа. Тогда оккупанты выпустили по нашему государству три воздушных цели такого типа.