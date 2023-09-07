Не только не спал Ростов: взрывы прогремели возле аэропорта "Жуковский" под Москвой

В России снова обвинили Украину в атаке дронами на Москву. В ночь на 7 сентября беспилотник якобы сбили в Раменском Московской области – неподалеку от международного аэропорта "Жуковский".

Первую информацию об этом обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин. Впоследствии это подтвердило и минобороны России. Оба хвастаются работой российской ПВО. В общей сложности было 3 дрона – два летели на Ростов, а один – на Москву, сообщает 24 Канал.

Актуально Неужели снова дроны: в центре Ростова раздались взрывы у штаба Южного округа

Обломки дрона упали в Раменском

По словам оккупантов, атака произошла примерно в 3 часа ночи. И ее, конечно, якобы удалось отразить силами ПВО. Традиционно ни разрушений, ни пострадавших на месте падения обломков нет. Правда, там уже работают экстренные службы.

В минобороны России традиционно обвинили в атаке Украину. Оккупанты убеждают, что атаковать Москву хотел дрон самолетного типа. После сбития его обломки рухнули в Раменском районе Московской области.

Смотрите видео громкого взрыва в Раменском под Москвой

"Был сильный взрыв и посыпались стекла"

В ростовских чатах местные уже жалуются об атаке. По их словам, сначала раздался сильный взрыв, и сразу посыпались стекла. Такое пришлось пережить жителям нескольких домов. Также пострадали припаркованные автомобили.

У соседей выше окна вместе с рамами начали вылетать, посыпалась штукатурка,

– говорят россияне.

По данным российских СМИ, обломок дрона упал во дворе жилого дома и загорелся. Произошло это недалеко от международного аэропорта "Жуковский".

На месте падения обломка сразу перекрыли движение. Специалисты обследуют территорию, изучают обломки. Сотрудники Росгвардии громкоговорителем просили людей разойтись по домам.

Последствия падения обломков дрона в Раменском: смотрите видео

В это время в Москве загорелся склад

Сразу же после сообщения об атаке дроном на Москву в МЧС России заявили, что в Подмосковье горит склад. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров.

Угрозы перехода огня соседние здания вроде бы нет. По предварительной информации, пострадавших традиционно тоже нет.

Где это произошло – информации нет.

Кстати "Пытались атаковать резиденцию Путина": россияне жалуются на новую атаку беспилотниками

В Подмосковье загорелся очередной склад: яркое видео

Последняя атака дронами на Россию

В последний раз тревожной оказалась ночь на 5 сентября. Тогда оккупанты заявили об атаке дронов в нескольких регионах. В частности, минобороны России убеждало о якобы сбитии беспилотника над Калужской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы еще один дрон был сбит в Истринском районе под Москвой. По его словам, в результате падения обломков вреде бы поврежден бытовой объект.

Также он сообщил и о сбитом дроне в Тверской области в районе Завидово. Но там нет ни пострадавших, ни разрушений.