Пылала нефтебаза, поражен корабль в Керчи: Силы обороны нанесли серии ударов по России и ТОТ

В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов России и на оккупированных территориях. Под удар попали несколько важных для оккупантов объектов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие российские объекты смогли поразить силы обороны?

Операция была проведена в рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Одной из главных целей стала нефтебаза "Нефтесервис" в Ногинске Московской области. По данным Сил обороны, зафиксировано попадание по объекту, после чего на территории предприятия возник пожар. Известно, что эта нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей российской армии.

Кроме того, украинские военные поразили два танкера, два плавучих крана и один буксир в акватории Азовского и Черного морей. По информации военных, танкеры перевозили нефть, нефтепродукты и горючее в интересах вооруженных сил России, а плавучие краны и буксир обеспечивали портовые работы, перевозку военных грузов, погрузку техники и функционирование морской логистики противника.

Отдельно под удар попал сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк", находившийся в Керчи на территории временно оккупированного Крыма. В Силах обороны отметили, что это уже второй корабль этого проекта, пораженный украинскими военными за последние два дня. Такие корабли используются для патрулирования морской акватории, сопровождения судов и задач по обеспечению деятельности военно-морских сил России.

Также украинские подразделения нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Белая вблизи Сабовки Луганской области. По данным военных, оккупанты использовали этот мост для обеспечения военной логистики.

В Генштабе подчеркнули, что и в дальнейшем будут системно наносить удары по военным и логистическим объектам России, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили, что 18 июля атаковали состав российского маркетплейса Wildberries в Московской области. В результате удара на территории складского комплекса площадью 188 тысяч квадратных метров вспыхнул масштабный пожар, а густой черный дым был виден в нескольких километрах от объекта.