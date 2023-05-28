Не только самолеты, но и вооружение, – Игнат сказал, сколько F-16 нужно Украине

Нам очень нужны современные самолеты, чтобы деоккупировать украинские земли и усилить противовоздушную оборону. В частности, говорится об истребителях F-16.

Чем больше мы их получим, тем лучше. Но следует понимать, что самолеты нужно где-то размещать. Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Сколько F-16 нужно Украине

В условиях боевых действий пилоты прячут технику по разным аэродромам, чтобы избежать нанесения удара со стороны врага. Когда F-16 зайдут в Украину, они тоже будут рассредоточены.

Сегодня мы имеем на вооружении старую советскую технику – Су-24, Су-25, Су-27, Миг-29. Это самолеты для разного назначения: одни могут работать по земле бомбами и ракетами, а задачи истребителей – воздушные цели.

Весь этот парк мы должны заменить единственным типом многоцелевого самолета – F-16, который может делать все: работать и по воздуху, и по морю, и по земле широким спектром высокоточного современного вооружения,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

В условиях мирного времени нам нужно 150+ самолетов, чтобы защитить нашу страну. Плюс небольшие самолеты для обучения курсантов и молодого лётного состава.

"Это 4 – 5 бригад, которые можно будет формировать в разных уголках нашего государства. По состоянию на сейчас, чтобы выполнять задачи – по меньшей мере эскадрилья – это 12 – 18 самолетов. Было бы неплохо иметь 2 – 3 – 4 эскадрильи получить", – отметил Игнат.

Эскадрилья – это полноценное подразделение, в составе которого можно выполнять множество важных задач.

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Кто может передать самолеты

Игнат акцентировал: мы ожидаем, что не только самолеты, но и вооружение будут нам передавать. Более того, мы уже знаем, кто будет передавать эту технику. Некоторые страны уже открыто заявляли, что готовы предоставить нам истребители – они хотят их заменить более современными F-35.

После того, как мы поставим в строй F-16, мы можем также претендовать на F-35, особенно с таким соседом. Почему бы нет,

– заметил представитель.

По его словам, Нидерланды, Бельгия, Дания – это страны, имеющие F-16 и планирующие обновить свой парк. Поэтому мы можем рассчитывать на их помощь.

"Остальные страны, разумеется, тоже будут присоединяться к коалиции – даже Германия, Франция, Великобритания, не имеющие этих самолетов, могут сделать это как лидеры европейского сообщества", – подытожил Юрий Игнат.

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