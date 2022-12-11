Не только свет: в Одессе начались еще и проблемы с водой

В Одессе возникла проблема с водоснабжением – все из-за аварийных отключений света. Коммунальщики должны урегулировать ситуацию в течение нескольких часов.

Горсовет Одессы сообщил, что специалистам ДТЭК удалось возобновить энергопитание объектов, следовательно, и ситуация с водоснабжением стабилизируется в ближайшее время.

Внимание В ряде областей экстренные отключения: где не будет света 11 декабря

Уважаемые потребители в результате аварийных отключений электроэнергии на объектах "Инфоксводоканала" возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города. Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергопитание наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов,

– говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии. На случай аварийных отключений электричества горожан призвали иметь в домах определенный запас питьевой воды.

Также сообщают, что специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленпоселка и Межлиманья.

Где можно набрать воду

Коммунальные автомобили с технической водой уже работают по следующим адресам:

улица Главная, 14

улица Ядова, 12

улица Грушевского, 52

К слову, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук тоже сообщил о перебоях с водоснабжением в некоторых районах города и призвал горожан делать запасы воды на такие случаи.

Главное о ситуации с электричеством в Одессе

В ночь на 10 декабря россияне дронами атаковали энергетический объект в Одессе В результате полностью без света остался областной центр. Подавали электроэнергию только к объектам критической инфраструктуры.

Больше всего пострадала именно Одесса и территориальные общины Одесского района. Что касается остальной области, то ситуацию удалось максимально удержать.

Кроме того, в области была проблема со связью, поскольку на станциях операторов из строя выходили батареи. Сейчас же ситуация улучшается.



Ситуация со светом в Одессе все еще сложная / Инфографика 24 канал