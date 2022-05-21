Не только в Европе: мощный ураган наделал бедствия в Мичигане – ужасные фото, видео

В пятницу, 20 мая, в Мичигане (США) прошел мощный торнадо. Непогода унесла жизни 2 человек. Еще 44 получили ранения.

По данным полиции штата Мичиган, оба погибших человека находились в парке передвижных домов Ноттингем-Форест. Жертвам было больше 70 лет.

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В общей сложности ранения получили 44 человека. 43 из них были доставлены в больницы. Больше всего пострадал город Гейлорд на севере штата.

В городе объявили чрезвычайное положение

На фотографиях с места происшествия видны улицы, заваленные мусором, предприятия со сорванными крышами и стенами, а также перевернутые автомобили. Дороги заблокировало сваленными деревьями и линиями электропередач. Сразу после происшествия в городе объявили чрезвычайное положение и объявили о комендантском часе до 8 утра 21 мая.

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Такое ненастье шокировало всех горожан Гейлорда, где шквальный ураган пронесся просто по центру города. Нет Севера Мичигана торнадо бывают очень редко. В самом штате обычно фиксируют до 15 торнадо в год.

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20 мая торнадо пронесся в Германии:

Немецким городом Падерборн 20 мая пронесся сильнейший торнадо . Пострадали около 40 человек.

После торнадо местные правоохранители призвали людей не покидать дома, чтобы не было больше пострадавших. Также это было необходимо, чтобы ничего не мешало работе спасателей.

К сожалению, есть погибшие – погибла пара французов в возрасте 59 лет. Они летели на параплане, но не успели приземлиться после предупреждения о резком изменении погоды. Воздушное транспортное средство упало на поле с высоты около 40 метров. Пара погибла на месте еще до приезда медиков.

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