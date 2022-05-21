Не только в Европе: мощный ураган наделал бедствия в Мичигане – ужасные фото, видео
Источник:CNN
В пятницу, 20 мая, в Мичигане (США) прошел мощный торнадо. Непогода унесла жизни 2 человек. Еще 44 получили ранения.
По данным полиции штата Мичиган, оба погибших человека находились в парке передвижных домов Ноттингем-Форест. Жертвам было больше 70 лет.
Украина будет в плену непогоды - почти везде дожди и грозы: прогноз погоды на 21 мая
В общей сложности ранения получили 44 человека. 43 из них были доставлены в больницы. Больше всего пострадал город Гейлорд на севере штата.
В городе объявили чрезвычайное положение
На фотографиях с места происшествия видны улицы, заваленные мусором, предприятия со сорванными крышами и стенами, а также перевернутые автомобили. Дороги заблокировало сваленными деревьями и линиями электропередач. Сразу после происшествия в городе объявили чрезвычайное положение и объявили о комендантском часе до 8 утра 21 мая.
Последствия непогоды в Гейлорде: фото Jason H и AccuWeather
Такое ненастье шокировало всех горожан Гейлорда, где шквальный ураган пронесся просто по центру города. Нет Севера Мичигана торнадо бывают очень редко. В самом штате обычно фиксируют до 15 торнадо в год.
Словно фильм о постапокалипсисе: видео с места происшествия
20 мая торнадо пронесся в Германии:
- Немецким городом Падерборн 20 мая пронесся сильнейший торнадо . Пострадали около 40 человек.
- После торнадо местные правоохранители призвали людей не покидать дома, чтобы не было больше пострадавших. Также это было необходимо, чтобы ничего не мешало работе спасателей.
- К сожалению, есть погибшие – погибла пара французов в возрасте 59 лет. Они летели на параплане, но не успели приземлиться после предупреждения о резком изменении погоды. Воздушное транспортное средство упало на поле с высоты около 40 метров. Пара погибла на месте еще до приезда медиков.