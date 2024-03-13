СБУ атаковала дронами сразу 3 нефтезавода в России, – источники

Ночь на 13 марта оказалась крайне неприятной для россиян. Они жаловались на массированную атаку дронами. Как выяснилось, под нее попали три нефтеперерабатывающих предприятия на территории страны.

Как сообщили источники 24 Канала, в ночь на 13 марта СБУ нанесла удар дронами сразу по трем нефтеперерабатывающим заводам в России. Говорится не только о том, что расположен в Рязани, но и о предприятии в Кстово, что в Нижегородской области и Киришах (Ленинградская область).

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Что известно об ударах по нефтезаводам

Источники издания подтверждают, что соответствующие атаки беспилотниками – продолжение целого ряда спецопераций, направленных на нефтеперерабатывающие заводы, начатой ранее Службой безопасности.

Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан,

– отмечает источник.

Отмечают также, что учитывая видео можно сделать выводы о том, что последствия попадания были достаточно существенными. Уточняют, что нефтеперерабатывающие предприятия, атакованные 13 марта, входят в ТОП 5 крупнейших заводов в России.

Переходите по этой ссылке в наш телеграм-канал, чтобы посмотреть видео с моментом попадания дронов в нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Россияне, которые снимали это на видео и выкладывали потом в сеть, не слишком подбирали слова, щедро разбрасываясь матерщиной.

Источники 24 Канала отмечают, что СБУ вместе с другими представителями Сил обороны дронами атаковали также авиабазу России в Бутурлиновке, а также военный аэродром в Воронеже.

Коротко об атаке беспилотников в России 13 марта