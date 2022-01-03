"Не трогайте Россию": Климкин назвал 3 главных желания Путина
Источник:24 канал
У Владимира Путина есть несколько главных желаний, которые он хочет реализовать. У него также есть немало преимуществ, в частности, стратегическое вооружение и гиперзвуковое оружие.
Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале озвучил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По некоторым пунктам Россия лидирует.
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Желание Путина
По словам экс-главы МИД Украины, у российского лидера есть 3 желания. Речь идет о том, чтобы Россия оставалась мировым игроком, а сам Путин обладал зоной паритетного влияния вокруг, чтобы построить империю.
Не трогайте Россию внутри, позвольте обеспечить мою личную безопасность, неприкосновенность,
– озвучил Климкин третье желание главы Кремля.
Политик отметил, что Путина и его окружение можно убрать, поскольку известно, где они держат свои активы. Однако в России боятся это сделать.
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Российские деньги работают и на Западе. Впрочем, на мировом рынке Россия как игрок нужна, чтобы балансировать цены на энергоносители.
"Вернемся к персональным санкциям в отношении путинского окружения. Только это работает абсолютно реально", – подчеркнул Климкин.
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