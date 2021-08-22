Это не угождение Путину, – Меркель ответила, почему не будет участвовать в Крымской платформе
Источник:24 канал
Ангела Меркель объяснила, почему не останется в Киеве, чтобы принять участие в Крымской платформе. По словам канцлера, ее решение никак не связано с Россией.
Почему Меркель не примет участие в Крымской платформе
Канцлер отметила, что считает оккупацию Крыма – нарушением международного права. Ее мнение не изменилось. Об этом Меркель заявила на пресс-конференции в Киеве 22 августа.
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Мой визит связан с вопросами, которые близки к Крымской платформе. Это минские договоренности и нормандский формат. Это мой прощальный визит, ведь в качестве канцлера я больше не приеду в Украину,
– сказала политик.
По ее словам, на саммит должен был приехать министр иностранных дел Германии Хайко Маас, однако из-за ситуации в Афганистане ему это не удастся. Поэтому участие в Крымской платформе примет министр экономики и энергетики Петер Альтмаер.
"Это не связано с нашими отношениями с Россией", – заверила Меркель.Обратите внимание! Канцлер 22 августа приехала на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киев. Перед тем она в Москве разговаривала с главой Кремля Владимиром Путиным. Тот просил, чтобы политик "повлияла" на Украину в вопросе Донбасса. Якобы Киев не придерживается обязательств.
Крымская платформа: что нужно знать
- Саммит состоится в Киеве 23 августа. Он станет первой международной площадкой, на которой будут обсуждаться вопросы деоккупации и реинтеграции Крыма.
- Участие в Крымской платформе примут делегаты из 40 стран мира. Россия же заявила, что будет саботировать саммит.