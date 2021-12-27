Не ультиматум, но и не блеф, – Москва о собственных требованиях "гарантий безопасности"

В МИД России напомнили о предложенных Москвой "договорах о безопасности". В дипведомстве убеждают, что ни о каких ультиматумах речи не идет, однако и Кремль вроде бы не блефует.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью.

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Рябков говорит, что ультиматумов Россия не выдвигала

Заместитель Лаврова подтвердил, что Москва требует официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года. В документе говорится о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода меры, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основного акта Россия-НАТО 1997 года, мы не блефуем,

– сказал Рябков.

Рябков говорит, что Кремль не может делать вид, будто ничего не происходит

В МИД России уверяют, что предложения Москвы – реальны и их понимание "будут внедрять всеми силами". Однако при этом Рябков подчеркивает, что это – не ультиматумы.

Просто сама логика подводит к тому, что мириться с тем, что происходит, глотать это, делать вид, что ничего не происходит, у нас не получается,

– уверен Рябков.

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Что известно о так называемых "договорах безопасности", которые предлагает Россия

МИД России обнародовали так называемые "договоры о безопасности", которые представили на рассмотрение США и НАТО. Фактически это требования по нерасширению НАТО на восток.

Москва вроде бы не устанавливает дедлайнов для ответа, однако вместе с тем хочет услышать его как можно скорее.

В Госдепе Соединенных Штатов заявили, что некоторые требования Москвы являются неприемлемыми.

Консультации Россия – НАТО состоятся 12 января.

О том, как Путин поставил ультиматумы Западу, в "Теории заговора":