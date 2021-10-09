Не услышал адекватных объяснений, – Зеленский о задержке с избранием главы САП
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский отреагировал на задержку с избранием главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. Он отметил, что члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг.
Зеленский отметил, что для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом.
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Объяснений быть не может, – Зеленский
Зеленский уверен, что в этой ситуации нет и не может быть "адекватных" объяснений.
Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП,
– заявил президент.
Зеленский добавил, что для деятельности конкурсной комиссии создали все условия. Подготовительную работу провели вовремя. По мнению главы государства, никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнение международных обязательств Украины.
"С избранием нового руководителя САП ожидаем активизации антикоррупционных расследований и справедливых приговоров виновным в коррупционных преступлениях", – подытожил президент.
Что надо знать о конкурсе на главу САП
- Конкурсный отбор на должность главы САП начали в конце января 2021 года.
- В марте конкурсная комиссия утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности. Кстати, временный глава САП Максим Грищук не прошел отбор на постоянного руководителя.
- Зато финалистами конкурса стали 2 кандидата: Александр Клименко – детектив НАБУ, Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора.
- Когда Зеленский встретился с Джо Байденом в США 1 сентября, в Белом доме опубликовали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. Там говорилось, что Украина планирует "немедленно выбрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров".
- Однако заседание конкурсной комиссии 9 октября не состоялось. Причиной стало отсутствие кворума.