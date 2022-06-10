"Не успевают": россияне в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка

Планы российской армии по захвату Северодонецка провалились так же, как и мечты захватить Украину за 3 дня. Военно-политическое руководство государства-агрессорки уже в третий раз переносит дедлайн этой "миссии".

На этот раз войска кафиров дали время до 22 июня. То есть у них осталось 12 дней.

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Как россияне откладывают "захват" Северодонецка

Российский президент Владимир Путин переоценил возможности своей армии. Он дал приказу захватить всю Луганскую область до 1 июня. В Донецкой области глава Кремля таких больших надежд не возлагал, поэтому сразу сказал, что на "захват" кафиры имеют время до 1 июля.

Впрочем, произошло не так, как думалось в голове старого маразматика. Сопротивление Вооруженных Сил Украины оказалось мощнее, чем мог подумать Путин. Поэтому до 1 июня россияне не смогли взять ни всю Луганщину, ни даже весь Северодонецк.

После этого президент государства-агрессорки изменил свои планы и дал военным больше времени – до 10 июня.

Сегодня 10 июня – россияне в очередной раз облажались. Областной центр – украинский. Трасса "Лисичанск – Бахмут" – наша,

– заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По данным разведки Великобритании по состоянию на утро 10 июня , большая часть Северодонецка находится под контролем россиян. Однако им не удается окружить город с севера и юга. В городе продолжаются активные бои.

Ранее оккупантам удалось захватить большую часть Северодонецка. Однако через 48 часов наши военные выбили врага на предыдущие позиции.

Российские кафиры пытаются полностью взять под контроль Северодонецк, но без успеха

Арестович говорил, что ВСУ стянули кафиров в ловушку

2 июня советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные стянули россиян в ловушку в Северодонецке якобы "сдав" город. Командование вражеского войска уже успело доложить, что захватило временный областной центр, когда ситуация кардинально изменилась.

По словам Арестовича, кафиры шокированы, ведь ВСУ нанесли жесткий контрудар и "рвут противника, как львы". Россиянам пришлось стянуть другие подразделения, чтобы удержаться на своих позициях.

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Вражеские войска также хотят взять под контроль трассу "Лисичанск – Бахмут", по которой доставляют гуманитарную помощь. Из-за постоянных обстрелов находиться на этой дороге очень опасно.