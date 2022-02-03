Не важно, где поставить точку в войне, – Зеленский о формате переговоров с Россией

Турция выразила желание выступить посредником в переговорах с Россией. Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана во время встречи в Киеве.

Турецкий лидер прибыл с официальным визитом в Украину 3 февраля. Зеленский подчеркнул, что благодарен ему за поддержку нашего государства, сообщает 24 канал.

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Что говорил президент Зеленский

Во время брифинга украинский президент также подчеркнул, что Турция активно участвует в Крымской платформе. За это он также поблагодарил своего коллегу.

Зеленский обратил особое внимание на готовность Турции стать посредником между Украиной и Россией. Он заверил, что наше государство будет делать все возможное на любых площадках и в любом формате.

Неважно, где именно поставить точку в войне. Важно, чтобы все искренне были к этому готовы,

– подчеркнул политик.

Накануне Путин принял приглашение Эрдогана навестить Турцию. Речь идет именно о личной поездке российского президента, а не встрече с Зеленским. Впрочем, о конкретной дате стороны еще не договаривались.

Турецкий лидер пригласил Эрдогана и Зеленского

На фоне угрозы нового российского вторжения в Украину Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию. Он объяснил, что "атмосфера войны огорчает его государство".

В украинском МИД подчеркнули, что приветствуют любое посредничество. Ранее в Кремле цинично заявили, что важно не место, а исполнение Украиной минских соглашений.

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