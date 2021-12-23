"Не верь, не бойся, не проси": почему провалился план Путина и что делать в конфликте с Россией

Стягиванием российских войск и техники к границе с Украиной глава Кремля Владимир Путин добивался главной цели – запугать нашу страну и Запад.

Он хотел показать реальность своих намерений касаемо продвижения Украины в сторону НАТО, то есть выхода "из орбиты влияния" России. Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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Путин добился противоположного

Эксперт говорит, что Путин хотел заблокировать поддержку Украины Западом на этом направлении, а Украину заставить капитулировать. Однако получилась консолидированная позиция, что Вашингтон, ЕС и НАТО предупредили Россию о недопустимости таких действий.

Это не только предупреждение на словах, но и готовность усиления военного присутствия США в Восточной Европе, пояснил специалист. Говорится, в частности, о продлении визитов кораблей и самолетов, в том числе и на территории Украины и вдоль российских границ.

Как по мне, Путин добился противоположного – определенной степени сплоченности цивилизованного мира в этом направлении. США первыми выступили с предупреждением об угрозе такой ситуации и смогли в этом убедить своих европейских партнеров,

– отметил эксперт.

Путин хотел заставить Украину капитулировать / Фото "Апостроф"

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Сюрприз для Путина

Сунгуровский добавил, что результаты для Путина получились немного не такими, как он ожидал. Он не получил никакого согласия со стороны Украины. Тут украинская власть, видимо, поняла, что с Путиным разговоры разговорами, а дела делами.

План Путина по Украине провалился / Фото из архива сайта 24 канала

Эксперт напомнил, что у Александра Солженицына в книге "Архипелаг ГУЛАГ" было выражение: "Не верь, не бойся, не проси". По его мнению, девиз в отношениях с Россией должен быть именно таким.

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После этого Столтенберг и Зеленский дали совместную пресс-конференцию.

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