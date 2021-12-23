Він хотів показати реальність своїх намірів щодо просування України в бік НАТО, тобто виходу "з орбіти впливу" Росії. Про це в коментарі сайту 24 каналу розповів військовий експерт Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

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Путін добився протилежного

Експерт каже, що Путін хотів заблокувати підтримку України Заходом на цьому напрямку, а Україну змусити капітулювати. Однак вийшла консолідована позиція, що Вашингтон, ЄС і НАТО попередили Росію щодо неприпустимості таких дій.

Це не лише попередження на словах, а й готовність посилення воєнної присутності США у Східній Європі, пояснив фахівець. Мовиться, зокрема, про продовження візитів кораблів та літаків, в тому числі й на території України та вздовж російських кордонів.

Як на мене, Путін добився протилежного – певного степеня згуртованості цивілізованого світу в цьому напрямку. США першими виступили з попередженням щодо загрози такої ситуації та змогли в цьому переконати своїх європейських партнерів,

– зазначив експерт.

Путін хотів змусити Україну капітулювати / Фото" Апостроф"

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Сюрприз для Путіна

Сунгуровський додав, що результати для Путіна вийшли трохи не такими, як він чекав. Він не отримав ніякої згоди з боку України. Тут українська влада, мабуть, зрозуміла, що з Путіним розмови розмовами, а справи справами.

План Путіна щодо України провалився / Фото з архіву сайту 24 каналу

Експерт нагадав, що в Олександра Солженіцина у книзі "Архіпелаг ГУЛАГ" був вираз: "Не вір, не бійся, не проси". На його думку, девіз у відносинах з Росією має бути саме таким.

Зеленський поговорив зі Столтенбергом про загрози від Росії: коротко

Саме виклики та загрози з боку Росії стали темою зустрічі президента Зеленського та генсекам НАТО Єнса Столтенберга.

Вони зустрілись у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Після цього Столтенберг та Зеленський дали спільну пресконференцію.

Зеленський наголосив на незмінному євроатлантичному курсі України.

Також президент розповів про методи, які використовує Москва.

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