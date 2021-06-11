Я не верю, что Порошенко за это посадят, – Казанский о "пленках Медведчука"

В скандальных "пленках Медведчука", которые обнародовали журналисты-расследователи Bihus.Info, не называют фамилии Петра Порошенко. Однако есть подозрение, что он все же был связан со скандальным пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Именно потому, что его фамилия не называется, будет трудно доказать в суде любую связь. Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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"Надо сначала доказать, что Порошенко – госизменщик. Даже "пленки Медведчука" – мы все с вами понимаем, конечно, но голоса Порошенко там нет", – пояснил Казанский.

Посадить его только на основе того, что говорит Медведчук – это не доказательство в суде,

– добавил он.

Именно поэтому дело Порошенко, по мнению Казанского, сложное и долгое. Более того, не факт, что оно когда-то будет доказано.

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По словам члена ТКГ, заключить можно только президента-беглеца Виктора Януковича. Есть прямые доказательства его госизмены.

"Если он даже письмо писал с приглашением России захватить Крым, то против такого не трудно вынести приговор. Однако если политик немного умный, тогда он знает как действовать так, чтобы не подставить себя под тяжелые статьи", – отметил Казанский.

Если откровенно и честно – я не верю, что Порошенко за это посадят,

– подытожил он.

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