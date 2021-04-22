Украина входит в список 40 стран, которые имеют все шансы самостоятельно производить ядерное оружие. Однако этому вопросу – точно не время. К нему нужно идти постепенно.

Такое мнение высказал народный депутат и участник АТО Роман Костенко. Он вместе с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко говорил также о "Северном потоке-2", вступлении в НАТО и о войне с Россией.

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О ядерном оружии в Украине

Касательно Будапештского меморандума, извините за такое слово, но я считаю, что нас бросили. Все говорят, что мы не могли это (ядерное оружие – 24 канал) обслуживать. Я думаю, если бы мы отдали 80%, а оставили только 20%, то научные возможности нашей страны смогли бы их обслуживать. Однако что было – то было.

Политика пошла не в ту сторону. Мы за 30 лет дошли до того, что страну только грабили, поэтому восстановлению ядерного оружия, я считаю, сейчас не время.

Международные ученые говорят, что приблизительно 40 стран в мире, которые не имеют ядерного оружия, но могут у себя его изготовить. Мы входим в эти 40 стран, но нам нужно оружие сдерживания. Нам нужны носители, которые могут лететь на 1,5 – 2 тысяч километров, и когда у нас будут эти носители – мы будем уже поэтапно разговаривать об этом дальше.

Я мечтаю, чтобы Украина хотя бы была региональным лидером, чтобы мы могли навязывать кому-то свою политику, а не только слушать чью-то и выполнять ее. Однако это можно делать, имея силу.

Почему заговорили о восстановлении ядерного статуса? Все началось с заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он в эфире главной немецкой радиостанции заявил, что Украине необходимо восстановить ядерный статус, если она не станет членом НАТО. С таким заявлением в Украине в основном не согласились. В частности, Леонид Кравчук заявил, что такой позиции не существует. Владимир Зеленский еще ранее также говорил о том, что возвращаться к ядерному оружию – неправильно.

О "Северном потоке-2"

Германия позволяет достроить "Северный поток-2". Где здесь санкции? Если его достроят – это будет очень сильный удар по Украине. Последствия могут быть хуже, чем вторжение.

Санкции Запада против России от нас не зависят. Нам всегда приходится об этом просить. Это происходит, потому что у нас нет сильных дипломатических и военных позиций. Если бы у нас было оружие сдерживания, я уверен, что санкции были бы эффективными и охватили бы больше сфер.

О НАТО и войне с Россией

Путь в НАТО прописан в Конституции Украины. Мы уже туда идем, это правильный путь. Это действительно будет сложно. Голосуя за вступление Украины, каждое государство должно понимать, что вступает в войну с Россией.

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Если завтра Путин как-то эскалирует ситуацию, каждая из 30 стран должна взять своих солдат, технику и зайти на украинскую территорию – начать топить в Черном море российские корабли и сражаться с российскими солдатами.

Россия захватила нашу территорию, если мы завтра хотим забрать ее военным путем и уже будем в НАТО, то другие члены Альянса должны за нас воевать. И здесь вопрос, захотят ли государства это делать.

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