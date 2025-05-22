Не выжил ни один: четверо офицеров-кадыровцев взорвались под Скадовском
- На временно оккупированной территории Херсонщины взорвался автомобиль с четырьмя "кадыровцами", все погибли.
- Погибшие были офицерами российских оккупационных сил из подразделения "ахмат".
На днях на временно оккупированной территории Херсона взорвался автомобиль. В нем находились четверо "кадыровцев".
Все они погибли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
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Вместе с "кадыровцами" сдетонировал боекомплект
Этот инцидент произошел во вторник, 20 мая, между Скадовском и Антоновкой.
Известно, что внутри автомобиля УАЗ Patriot находились "кадыровцы" со "звездочками" – офицеры российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат".
После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот – сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики,
– рассказали в украинской разведке.
Там напоминают, что за каждое военное преступление российской армии и власти против украинского народа наступит справедливое возмездие.
Напомним, что недавно, а именно 3 апреля, на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области также взорвался автомобиль.
В небо взлетела бронированная машина "тигр" российских захватчиков. Внутри нее был вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "ахмат восток".
По данным ГУР, в тот раз потери врага составили не менее 5 "кадыровцев".
Потери России на фронте
Россия на фронте также продолжает терять живую силу и технику и вооружение.
Так, с начала полномасштабного вторжения до 22 мая 2025 года оккупанты потеряли:
- личного состава – около 977 650 (+870),
- танков – 10839 (+4),
- боевых бронированных машин – 22574 (+5),
- артиллерийских систем – 28122 (+32),
- РСЗВ – 1388 (+0),
- средств ПВО – 1167 (+0),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 36797 (+105),
- крылатых ракет – 3197 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 49268 (+99),
- специальной техники – 3895 (+0).
К слову, Главнокомандующий ВСУ Сирский назвал число потерь России с начала года. По состоянию на 20 мая российская армия уменьшилась на 185 000 бойцов.