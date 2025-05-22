Не выжил ни один: четверо офицеров-кадыровцев взорвались под Скадовском

На днях на временно оккупированной территории Херсона взорвался автомобиль. В нем находились четверо "кадыровцев".

Все они погибли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

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Вместе с "кадыровцами" сдетонировал боекомплект

Этот инцидент произошел во вторник, 20 мая, между Скадовском и Антоновкой.

Известно, что внутри автомобиля УАЗ Patriot находились "кадыровцы" со "звездочками" – офицеры российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат".

После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот – сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики,

– рассказали в украинской разведке.

Там напоминают, что за каждое военное преступление российской армии и власти против украинского народа наступит справедливое возмездие.

Напомним, что недавно, а именно 3 апреля, на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области также взорвался автомобиль.

В небо взлетела бронированная машина "тигр" российских захватчиков. Внутри нее был вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "ахмат восток".

По данным ГУР, в тот раз потери врага составили не менее 5 "кадыровцев".

Потери России на фронте

Россия на фронте также продолжает терять живую силу и технику и вооружение.

Так, с начала полномасштабного вторжения до 22 мая 2025 года оккупанты потеряли:

личного состава – около 977 650 (+870),

танков – 10839 (+4),

боевых бронированных машин – 22574 (+5),

артиллерийских систем – 28122 (+32),

РСЗВ – 1388 (+0),

средств ПВО – 1167 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 36797 (+105),

крылатых ракет – 3197 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 49268 (+99),

специальной техники – 3895 (+0).

К слову, Главнокомандующий ВСУ Сирский назвал число потерь России с начала года. По состоянию на 20 мая российская армия уменьшилась на 185 000 бойцов.