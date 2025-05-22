Укр Рус
24 Канал Главные новости Не выжил ни один: четверо офицеров-кадыровцев взорвались под Скадовском
22 мая, 10:02
2

Не выжил ни один: четверо офицеров-кадыровцев взорвались под Скадовском

София Рожик
Основні тези
  • На временно оккупированной территории Херсонщины взорвался автомобиль с четырьмя "кадыровцами", все погибли.
  • Погибшие были офицерами российских оккупационных сил из подразделения "ахмат".

На днях на временно оккупированной территории Херсона взорвался автомобиль. В нем находились четверо "кадыровцев".

Все они погибли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Смотрите также Оккупанты скрыли атаку в Крыму 16 мая и погибших: в СМИ есть новые данные о последствиях удара

Вместе с "кадыровцами" сдетонировал боекомплект

Этот инцидент произошел во вторник, 20 мая, между Скадовском и Антоновкой.

Известно, что внутри автомобиля УАЗ Patriot находились "кадыровцы" со "звездочками" – офицеры российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат".

После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот – сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики,
– рассказали в украинской разведке.

Там напоминают, что за каждое военное преступление российской армии и власти против украинского народа наступит справедливое возмездие.

Напомним, что недавно, а именно 3 апреля, на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области также взорвался автомобиль.

В небо взлетела бронированная машина "тигр" российских захватчиков. Внутри нее был вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "ахмат восток".

По данным ГУР, в тот раз потери врага составили не менее 5 "кадыровцев".

Потери России на фронте

Россия на фронте также продолжает терять живую силу и технику и вооружение.

Так, с начала полномасштабного вторжения до 22 мая 2025 года оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 977 650 (+870),
  • танков – 10839 (+4),
  • боевых бронированных машин – 22574 (+5),
  • артиллерийских систем – 28122 (+32),
  • РСЗВ – 1388 (+0),
  • средств ПВО – 1167 (+0),
  • самолетов – 372 (+0),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 36797 (+105),
  • крылатых ракет – 3197 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49268 (+99),
  • специальной техники – 3895 (+0).

К слову, Главнокомандующий ВСУ Сирский назвал число потерь России с начала года. По состоянию на 20 мая российская армия уменьшилась на 185 000 бойцов.

 