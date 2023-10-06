Не выжила: в Харькове из-под завалов вытащили тело ребенка
Утром россияне нанесли террористический акт по Харькову 6 октября. Известно, что под завалами был ребенок. К сожалению, ее спасти не удалось.
Около 7 утра россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Как отметили в полиции, враг бил "Искандерами". Атаковали оккупанты гражданскую инфраструктуру, в результате чего ребенок оказался под завалами.
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Ребенка спасти не удалось
Ребёнка под завалами жилого дома нашли. К сожалению, мертвого. Соболезнования родителям и родным,
– отметил городской голова Игорь Терехов.
Собственно, в 08:45 Игорь Терехов в эфире телемарафона отметил, что под завалами нашли 10-летнего мальчика. Он добавил, что известно о 16 пострадавших в результате атаки "Искандерами" по Харькову. Спасатели на месте попадания продолжают работу, разбирают завалы.
- Как мы отмечали, ракетный удар россияне нанесли около 7 утра. Вскоре стало известно о двух прилетах: в Киевском и Основянском районах города.
- Сначала сообщали, что ранения получили три человека. Также известно о повреждениях авто и зданий.
- Вскоре полиция области отметила, что оккупанты ударили ракетами типа "Искандер". Продолжаются осмотры мест прилетов.
- Позже Синегубов отметил, что к медикам экстренной помощи обратились 9 гражданских. Известно, что среди пострадавших – 11-месячный младенец.
- Уже ближе к 9 утра стало известно, что ранения получили 16 человек.