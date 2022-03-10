Не защитит на все 100%: разведка США попыталась объяснить, что Украине не нужно закрытое небо

В военной разведке Соединенных Штатов считают, что закрытое небо не сможет защитить Украину на все 100%. Ведь большинство российского вооружения сможет пробить эту защиту.

Дело в том, что российские войска преимущественно используют "комбинацию из ракет, артиллерии и реактивных систем залпового огня". Об этом заявил руководитель разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррьер.

Важно США не поддерживают передачу истребителей Украине, – Пентагон

Запрещенная для полетов зона не означает достаточную защиту

По словам Беррьера, Россия применяет против Украины, в частности, высокоточные ракеты. Такие боеприпасы сбрасываются с самолетов. Но их количество невелико.

Запрещенная для полетов зона не сможет сдержать ракеты, крылатые ракеты и артиллерию,

– подчеркнул главный разведчик США.

Украине следует предоставить противотанковое и зенитное оружие: еще одно мнение из Штатов

По словам главного генерала США в Европе Тода Уолтерса, самый эффективный способ поддержки украинских военных – это дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29. Вокруг последних сейчас очень много разговоров. Такие самолеты Украине может передать Польша.

По мнению военного, передача самолетов Украине в дополнение к уже имеющимся у нее не даст украинским ВВС относительного преимущества. В то же время украинцы "сейчас прекрасно используют" противотанковое и зенитное вооружение. И именно благодаря ему ограничивают возможности российских военных самолетов действовать свободно.

Добавим, что НАТО отказывается закрыть небо для Украины, поскольку это может вылиться в открытый конфликт Североатлантического союза с Россией. Украина это понимает и требует от Запада самолетов и средств ПВО.

Актуально Шанс, что Украине на днях будет передано оружие, чтобы самой закрыть небо, более 90%, – Грозев

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