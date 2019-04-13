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      Не дадим никому высмеять Украину, – глава УГКЦ обратился к молодежи относительно выборов

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      Глава УГКЦ Святослав призвал украинскую молодежь к зрелой ответственности во время голосования на выборах президента
      Глава УГКЦ Святослав призвал украинскую молодежь к зрелой ответственности во время голосования на выборах президента / УКУ

      Через участие в выборах президента украинцы проявляют национальную и христианскую зрелость. Поэтому глава Украинской греко-католической церкви Святослав призвал украинцев к зрелой ответственности и не дать никому высмеять Украину.

      В трехлинейном Послании Святослава к молодежи на Вербное воскресенье говорится, что по данным соцопросов, большинство молодых украинцев важнейшей ценностью в своей жизни считают свободу. Но настоящая свобода невозможна без ответственности.

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      История спасения показывает, что дорога от рабства к свободе – это трудный и длительный путь, которым надо шагать изо дня в день, последовательно и терпеливо, подчеркнул глава УГКЦ.

      "На этом пути возможны ошибки, но недопустимо допускать преступного равнодушия или легкомыслия, с которыми мы сами, часто даже не замечая этого, переходим на сторону нашего противника, сами добровольно возвращаемся под его кормигу", – подчеркнул глава УГКЦ.

      Украинцы будут проявлять свою национальную и христианскую зрелость через участие в выборах президента. Поэтому блаженнейший Святослав призвал всех к зрелой ответственности.

      Только зрелая личность способна предвидеть последствия своего выбора и брать на себя личную ответственность за них. Не дадим никому высмеять Украину, глумиться над кровью и страданиями нашего народа, который ценой собственной жизни борется за настоящую свободу!,
      – призвал глава УГКЦ.

      Для того, чтобы молодые украинцы лучше и как можно сознательнее приняли личное и ответственное решение, блаженнейший Святослав напомнил критерии, которые в свое время высказал блаженнейший Любомир.

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      Именно по этим критериям, по мнению главы УГКЦ, необходимо оценивать претендентов на посты в органы государственной власти:

      • профессионализм,
      • порядочность,
      • патриотизм.

      Только тот, кто имеет все три черты, может быть достойным нашего доверия,
      – отмечено в послании.

      Когда второй тур выборов президента Украины? Финальное голосование за нового президента состоится 21 апреля, в воскресенье. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Порошенко и Зеленским. За несколько дней до голосования кандидаты в президенты планируют провести традиционные дебаты. Имя нового президента Украины ЦИК должны огласить до 1 мая. Инаугурация президента состоится в июне.

      Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

      другий тур вибори президент України голосування статистика Зеленський Порошенко

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Религия УГКЦ Святослав Шевчук
      Источник: 24 канал
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