Не Kiev: издание The Guardian напишет в своих текстах Kyiv
Отныне британское издание The Guardian примет в своих статьях название столицы Украины согласно правописанию на английском – Kyiv.
Такие изменения внесены в стилистическом справочнике издания The Guardian.
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Кроме того, слово Kyiv используют и журналисты Observer. Издание также входит в одну медиа-группу с The Guardian.
Справочник на сайте The Guardian
Это произошло. Обновление стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме "котлеты по-киевски"),
– написал в Twitter журналист издания Шон Уокер.
Он также отметил, что изданию стоит рассмотреть употребление варианта Odesa.
Украинская авиакомпания МАУ не будет менять название города Киев на Kyiv в соответствии с правописанием, а использовать российский аналог Kiev.