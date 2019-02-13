Не Kiev: издание The Guardian напишет в своих текстах Kyiv

Отныне британское издание The Guardian примет в своих статьях название столицы Украины согласно правописанию на английском – Kyiv.

Такие изменения внесены в стилистическом справочнике издания The Guardian.

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Кроме того, слово Kyiv используют и журналисты Observer. Издание также входит в одну медиа-группу с The Guardian.



Справочник на сайте The Guardian

Это произошло. Обновление стилистического справочника: Kyiv вместо Kiev (кроме "котлеты по-киевски"),

– написал в Twitter журналист издания Шон Уокер.

Он также отметил, что изданию стоит рассмотреть употребление варианта Odesa.

It has happened. Guardian style guide update: Kyiv not Kiev (except “chicken Kiev”) — Shaun Walker (@shaunwalker7) February 13, 2019

Украинская авиакомпания МАУ не будет менять название города Киев на Kyiv в соответствии с правописанием, а использовать российский аналог Kiev.