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      Не Kiev: видання The Guardian писатиме у своїх текстах Kyiv

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      Не Kiev: видання The Guardian писатиме у своїх текстах Kyiv
      Не Kiev: видання The Guardian писатиме у своїх текстах Kyiv / Фото з відкритих джерел

      Відтепер британське видання The Guardian вживатиме у своїх статтях назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

      Такі зміни внесені у стилістичному довіднику видання The Guardian.

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      Крім того, слово Kyiv використовуватимуть і журналісти Observer. Видання також входить до однієї медіа-групи із The Guardian.

      київ kyiv
      Довідник на сайті The Guardian

      Це сталося. Оновлення стилістичного довідника: Kyiv замість Kiev (окрім "котлети по-київськи"),
      – написав у Twitter журналіст видання Шон Вокер.

      Він також зазначив, що виданню варто розглянути вживання варіанту Odesa.

      Українська авіакомпанія МАУ не буде змінювати назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису, а використовуватиме російський відповідник Kiev.

      blog_ava
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      Теги: ЗМІ Скандал Великобританія Журналісти МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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