Не Kiev: видання The Guardian писатиме у своїх текстах Kyiv
Відтепер британське видання The Guardian вживатиме у своїх статтях назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.
Такі зміни внесені у стилістичному довіднику видання The Guardian.
Читайте також: #KyivNOTKiev: Лондонський аеропорт почав використовувати правильну транслітерацію
Крім того, слово Kyiv використовуватимуть і журналісти Observer. Видання також входить до однієї медіа-групи із The Guardian.
Довідник на сайті The Guardian
Це сталося. Оновлення стилістичного довідника: Kyiv замість Kiev (окрім "котлети по-київськи"),
– написав у Twitter журналіст видання Шон Вокер.
Він також зазначив, що виданню варто розглянути вживання варіанту Odesa.
Українська авіакомпанія МАУ не буде змінювати назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису, а використовуватиме російський відповідник Kiev.