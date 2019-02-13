Не Kiev: видання The Guardian писатиме у своїх текстах Kyiv

Відтепер британське видання The Guardian вживатиме у своїх статтях назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

Такі зміни внесені у стилістичному довіднику видання The Guardian.

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Крім того, слово Kyiv використовуватимуть і журналісти Observer. Видання також входить до однієї медіа-групи із The Guardian.



Довідник на сайті The Guardian

Це сталося. Оновлення стилістичного довідника: Kyiv замість Kiev (окрім "котлети по-київськи"),

– написав у Twitter журналіст видання Шон Вокер.

Він також зазначив, що виданню варто розглянути вживання варіанту Odesa.

It has happened. Guardian style guide update: Kyiv not Kiev (except “chicken Kiev”) — Shaun Walker (@shaunwalker7) February 13, 2019

Українська авіакомпанія МАУ не буде змінювати назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису, а використовуватиме російський відповідник Kiev.