Заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о якобы намерении Польши "захватить мероприятие Украины" является давно известным нарративом Кремля.

Однако даже на столь откровенно неадекватные заявления России как поляки, так и украинцы реагируют с юмором. Об этом 24 канала рассказал польский общественный деятель и ученый Ришард Купидура.

Украина и Польша хотят создать совместное предприятие по изготовлению оружия

Он также отметил, что подобное заявление Патрушева – не единственное. Она вписывается во весь цикл подобных заявлений российских чиновников. Да, вбросы о том, что Польша на днях захватит Украину, звучали неоднократно.

Это действительно радует, что наша реакция на подобные заявления – это юмор,

– сказал Купидура.

На самом деле, как он подчеркнул, здесь даже не нужно ничего объяснять. Всем понятно и известно.

Я наблюдал за тем, как после заявления Патрушева, мои украинские коллеги также отреагировали на это с юмором. , что юмор – это тоже оружие", – рассказал польский общественный деятель.

Однако, как отметил, также это свидетельство того, что коммуникация между поляками и украинцами сейчас происходит на таком тесном уровне , что не требуется дополнительных объяснений.

Как Польша реагирует на то, что она "захватила Украину": смотрите видео

Предпосылки вброса россиян

Как сообщалось, в среду, 1 июня, в Киеве прошли межправительственные консультации Украины и Польши с участием премьер-министров Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого.

Правительства Украины и Польши после консультаций подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных областях.

Среди прочего Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.

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