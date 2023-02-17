Китайский аэропорт несколько часов не принимал самолеты из-за неизвестного объекта в небе

На Севере Китая в Шицзячжуане был замечен неизвестный летающий объект. Этот инцидент вызвал массовые задержки в местном аэропорту, а самолеты перенаправлялись в другие аэропорты в близлежащих городах.

Воздушное пространство международного аэропорта Шицзячжуан Чжедин было закрыто с 11:00 до 13:00.

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Сотрудник региональной администрации Северного Китая отметил, что работа в местном аэропорту уже нормализовалась, но подробности о воздушном шаре пока не сообщаются.

Это уже не первый подобный инцидент

Воздушные шары, а также другие неизвестные летающие объекты стали горячей темой в китайских социальных сетях в последние дни после того, как в воскресенье недалеко от прибрежного города Жичжао в восточнокитайской провинции Шаньдун обнаружили еще один неизвестный летающий объект.

Тогда противовоздушная оборона получила приказ о готовности нанести удар. Что именно это было, пока не разглашают. Следствие продолжается.

Как не землетрясения, так НЛО

Мир еще не успел прийти в себя после смертоносного землетрясения в Турции, как в разных уголках мира начали сообщать о неопознанных летательных объектах. Конечно, до восстания инопланетян еще далеко, ведь объекты, которые фиксируют в небе – это в подавляющем большинстве воздушные шары или аэростаты.

К слову, один из таких аэростатов в начале февраля был замечен над территорией США. В Пентагоне заявили, что аэростат прилетел из Китая. Сначала его вроде бы думали не сбивать, впрочем, в конце концов сделали это. Впоследствии американские военные заявили, что нашли "важную электронику".

Китайский воздушный шар, который Пекин отрицает как правительственный разведывательный аэростат, неделю летал над США и Канадой, прежде чем президент Джо Байден приказал ее сбить. Этот эпизод обострил отношения между Вашингтоном и Пекином, что заставило американского дипломата отложить поездку в Китай.