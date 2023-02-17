Повітряний простір міжнародного аеропорту Шіцзячжуан Чжендін був закритий з 11:00 до 13:00.

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Співробітник регіональної адміністрації Північного Китаю зазначив, що робота в місцевому аеропорту вже нормалізувалася, але подробиці про повітряну кулю поки не повідомляються.

Це вже не перший подібний інцидент

Повітряні кулі, а також інші невідомі літаючі об'єкти стали гарячою темою в китайських соціальних мережах в останні дні після того, як у неділю неподалік прибережного міста Жичжао в східнокитайській провінції Шаньдун виявили ще один невідомий літаючий об'єкт.

Тоді протиповітряна оборона отримала наказ про готовність завдати удару. Що саме це було, наразі не розголошують. Слідство триває.

Як не землетруси, так НЛО

Світ ще не встиг оговтатися після смертоносного землетрусу у Туреччині, як у різних куточках світу почали повідомляти про невпізнані літальні об'єкти. Звісно, до повстання інопланетян ще далеко, адже об'єкти, які фіксують у небі, – це у переважній більшості повітряні кулі або аеростати.

До слова, один з таких аеростатів на початку лютого помітили над територією США. У Пентагоні заявили, що аеростат прилетів з Китаю. Спочатку його начебто думали не збивати, втім, врешті-решт зробили це. Згодом американські військові заявили, що знайшли "важливу електроніку".

Китайська повітряна куля, яку Пекін заперечує як урядовий розвідувальний аеростат, тиждень літала над США та Канадою, перш ніж президент Джо Байден наказав її збити. Цей епізод загострив стосунки між Вашингтоном і Пекіном, що змусило американського дипломата відкласти поїздку до Китаю.