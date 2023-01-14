Демагогия, как у водорослей, – Кислица эффектно потролил "готовность" России к переговорам

В России снова заскулили о "переговорах". На фоне колоссальных потерь страны-террориста Василий Небензя начал ныть, что Москва "готова" к переговорам. Сергей Кислица эффектно ответил.

На концерт к Кобзону поехали уже 114 660 российских оккупантов. На фоне разгромного проигрыша на всех фронтах в России заскулили о переговорах. Для этого выпустили Василия Небензю – постпреда России в ООН.

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Небензя заявил, что официальная Москва готова к достижению целей в ходе переговоров или военных действий. В то же время единственное, что ждет Россию – это ответственность за свои преступления.

Кислица эффектно потролил Россию

Сергей Кислица – постпред Украины при ООН – заявил, что демагогия, как у водорослей, может создавать "среду все большей демагогии". Россия – это водоросли Совбеза ООН.

Мы не позволим русским водорослям вытеснить других в зале,

– подчеркнул Кислица.

Небензя боится заявлений Кислицы

На дипломатической арене Россия терпит сокрушительные поражения. Кислица регулярно "разносит" Небензю в Совбезе ООН. Перед выступлением постпреда Украины при ООН российский "дипломат" скрылся из зала.

Сам же Небензя регулярно повторяет кремлевские методички и делает маразматические заявления.