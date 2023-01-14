На концерт до Кобзона поїхали вже 114 660 російських окупантів. На фоні розгромного програшу на всіх фронтах у Росії заскиглили про переговори. Для цього випустили Васілія Небензю – постпреда Росії в ООН.

Зверніть увагу Україна анонсувала голосування в ООН за спецтрибунал для Росії

Небензя заявив, що офіційна Москва готова до досягнення цілей у ході переговорів або військових дій. Водночас єдине, що чекає Росію, – це відповідальність за свої злочини.

Кислиця ефектно потролив Росію

Сергій Кислиця – постпред України при ООН – заявив, що демагогія, як у водоростей може створювати "середовище все більшої демагогії". Росія – це водорості Радбезу ООН.

Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших у залі,

– наголосив Кислиця.

Небензя боїться заяв Кислиці

На дипломатичній арені Росія зазнає нищівних поразок. Кислиця регулярно "розносить" Небензю у Радбезі ООН. Перед виступом постпреда України при ООН російський "дипломат" втік з залу.

Сам же Небензя регулярно повторює кремлівські методички й робить маразматичні заяви.