Небо над Украиной остается открытым: в Мининфраструктуры успокоили украинцев
Утром 13 февраля в Украине начала распространяться информация о якобы закрытии авиасообщения с Украиной. Предпосылкой к этому стало то, что страховые компании "отзывают гарантии на перелеты".
В Министерстве инфраструктуры Украины назвали такие заявления фейковыми. И подчеркнули, что закрытие авиапространства является суверенным правом Украины.
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В ведомстве добавили, что соответствующее решение о закрытии авиапространства не принималось. Этот вопрос обсудили на совещании с участием:
- руководства Офиса Президента Украины,
- Государственной авиационной службы Украины,
- ГП "Украэрорух",
- ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний относительно ситуации на рынке авиаперевозок.
По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений,
– отметили в Мининфраструктуры.
В то же время в ведомстве добавили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования.
"Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. В настоящее время проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", – говорится в сообщении.
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объяснил, что рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю.
Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис Президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы,
– прокомментировал он.
Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что участие в совещании приняли все перевозчики с участием Офиса Президента и соответствующих служб.
"Мы проводим консультации с международными партнерами и готовим соответствующие решения правительства. Мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Но в случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы", – подытожил Найем.
Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что ведомство также готово оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.
Чем опасна паника
Украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут потерять большинство самолетов. Поскольку большинство авиалайнеров в Украине взято в лизинг на Западе и не находятся в собственности авиакомпаний, владельцы могут потребовать вывезти авиалайнеры в другие страны.
Полеты в Украину могут сохранить только одиночные авиаперевозчики. Например, Turkish Airlines до последнего летала в Кабул, несмотря на боевые действия недалеко от аэропорта.Обратите внимание! В сети начали разводить панику о том, что одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала сообщение о том, что с 14 февраля с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.
Первым из авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При осуществлении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя.
Что известно о принудительной посадке самолета
- Самолет украинской авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил вынужденную посадку в Кишиневе.
- В авиакомпании объяснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России.
- Пассажиры рейса рассказали, что в аэропорту Кишинева провели около 5 часов. Украина отправила за своими гражданами автобусы. Сейчас они везут украинцев из Молдовы.
Полный текст публикации Министерства инфраструктуры Украины:
Небо над Украиной остается открытым, государство работает над предотвращением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.
Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира. У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.