Небо над Украиной остается открытым: в Мининфраструктуры успокоили украинцев

В Министерстве инфраструктуры Украины назвали такие заявления фейковыми. И подчеркнули, что закрытие авиапространства является суверенным правом Украины. Важно "Россия пытается изобразить Украину агрессором": Канада призвала Кремль прекратить дезинформацию В ведомстве добавили, что соответствующее решение о закрытии авиапространства не принималось. Этот вопрос обсудили на совещании с участием: руководства Офиса Президента Украины,

Государственной авиационной службы Украины,

ГП "Украэрорух",

ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний относительно ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений,

– отметили в Мининфраструктуры.

В то же время в ведомстве добавили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. "Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. В настоящее время проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", – говорится в сообщении. Актуально Из Молдовы выехали украинцы, которые находились на борту самолета SkyUp Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объяснил, что рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис Президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы,

– прокомментировал он.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что участие в совещании приняли все перевозчики с участием Офиса Президента и соответствующих служб. "Мы проводим консультации с международными партнерами и готовим соответствующие решения правительства. Мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Но в случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы", – подытожил Найем.