Недалеко от Белого дома произошла стрельба: ранен один человек
- В Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, ранен один человек.
- Белый дом перевели в режим блокировки, а Дональд Трамп, вероятно, покинул резиденцию на вертолете.
В Вашингтоне возле Белого дома 4 мая произошла стрельба. Сейчас район заблокировали спецслужбы.
Об этом написал консервативный американский журналист Ник Сортор в соцсети Х.
Что известно о стрельбе возле Белого дома?
О стрельбе Ник Сортор написал около 23:00 по киевскому времени. По словам журналиста, Белый дом после этого был переведен в режим блокировки, а журналистов отправили в брифинг-рум.
Президент Трамп в безопасности, слава Богу,
– написал Сортор.
В Секретной службе США подтвердили инцидент. Там отметили, что их сотрудники находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия.
"Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов. Его состояние пока неизвестно. Просим избегать этого района, поскольку на место происшествия прибыли экстренные службы", – говорится в сообщении.
По состоянию на сейчас известно, что Дональд Трамп участвует в саммите малого бизнеса и вероятно, он находится внутри Белого дома.
Журналист Ник Сортор также сообщил, что вертолет, предположительно, с Дональдом Трампом, уже покинул Белый дом. Интересно, что вертолет пролетел над протестующими, которые собрались возле резиденции президента США против ICE.
Недавно стрельба произошла на мероприятии с Трампом в отеле в Вашингтоне
Инцидент со стрельбой произошел вечером 25 апреля недалеко от Вашингтона во время ужина корреспондентов Белого дома. После звуков выстрелов Дональд Трамп, его жену и членов администрации оперативно эвакуировали из зала.
Подозреваемым оказался оказался 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, который работал учителем. Его задержали правоохранители, а впоследствии госпитализировали.
Впоследствии стало известно, что во время стрельбы пострадал офицер Секретной службы США, но его спас бронежилет. Пострадавшего доставили в местную больницу.
Уже 27 апреля Коула Томаса Аллена обвинили в покушении на президента Дональда Трампа и других преступлениях, в частности использовании и перевозке огнестрельного оружия. Аллен не признал себя виновным.