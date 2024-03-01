Подними флаг: движение сопротивления "Желтая лента" начало Неделю сопротивления

Активисты движения "Желтая лента" объявили о Неделе сопротивления. Они призывают украинцев поднять флаг за всех украинцев, которые находятся в оккупации и пока не могут этого сделать.

Об этом 24 Каналу рассказал координатор движения "Желтая лента" Иван, который находится на временно оккупированных территориях. Он подчеркнул, что сейчас один из главных нарративов российской пропаганды – навязать украинцам в оккупации, что Киев их бросил.

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Конечно же, это неправда. Украина не забыла о своих жителях на временно оккупированных территориях. Продолжается ежедневная работа, чтобы наконец выбить россиян с временно оккупированных территорий.

Очень важно показывать этим людям, что мы также ждем их возвращения и готовы всячески поддерживать. Именно сегодняшняя Неделя сопротивления символизирует один нарратив. Мы – украинцы. Мы – объединенный народ. Мы ждем возвращения наших украинцев на временно оккупированных территориях,

– подчеркнул активист.

Как живут украинцы на временно оккупированных территориях

Как отметил активист, много украинцев до сих пор не соглашаются сотрудничать с российским режимом. Многие так и не взяли российский паспорт. Люди оказывают сопротивление – они остаются верными Украине.

До этого все элементы сопротивления – постеры, наклейки, желтые ленты – касались именно временно оккупированных территорий. Сейчас время украинцам на подконтрольной территории показать, что они видят наше сопротивление; они с нами едины и продолжают нас поддерживать. Каждый оккупированный регион борется и ждет возвращения Украины,

– подчеркнул Иван.

Движение "Желтая лента" постоянно работает над тем, чтобы все больше людей узнавали о сопротивлении. Люди ждут того дня, когда наконец-то россияне навсегда покинут временно оккупированные территории.

Какая ситуация на временно оккупированных территориях: коротко