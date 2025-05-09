Недопустимо, что Венгрия злоупотребляет статусом, – Сибига об обострении отношений с Будапештом

Отношения Украины и Венгрии обострились. Министр иностранных дел Украины высказался об этом.

Об этом Андрей Сибига заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказал Сибига о Венгрии

Венгрия – соседка Украины. Наше государство настроено на добрососедские отношения со всеми, потому что это стратегический интерес Киева. Именно эти сигналы передавали и передают венгерской стороне.

Но недопустимо, что Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, злоупотребляя своим статусом члена ЕС.

Также министр привел детали дипломатического скандала 9 мая.

Сегодня был приглашен в Будапеште наш посол, которому венгерская сторона вручила ноту с постановкой вопроса об оставлении Венгрии двух наших дипломатов в течение 48 часов. В ответ на такие недружественные провокационные действия венгерской стороны мой заместитель вызвал посла Венгрии в Киеве и вручил ему соответствующую ноту с требованием покинуть Украину двум венгерским дипломатам в течение 48 часов,

– рассказал Сибига.

Он подчеркнул, что шаги Украины базировались на информации от спецслужб – СБУ и СВР. Глава Министерства иностранных дел Украины напомнил: была разоблачена сеть военной разведки Венгрии. Агенты проводили антиукраинскую деятельность, поэтому Сибига пообещал, что Киев не будет ни с кем заигрывать.

"Будем действовать жестко и решительно", – акцентировал глава МИД.

Петер Сийярто говорил, что якобы не получал от Киева информации о разоблачении венгерской агентуры. Поэтому это может быть "антивенгерская пропаганда".