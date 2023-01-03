Судью Высшего админсуда Украины подозревают в недекларировании
Источник:НАБУ
Благодаря расследованию правоохранителей стало известно, что судья Высшего административного суда Украины не задекларировала в 2020 году все необходимые сведения. Скрыла она недвижимость на сумму около 7,8 миллионов гривен.
3 января детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили судье Высшего административного суда Украины о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию. Квалифицировали такое правонарушение по статье 336-2 УКУ "Декларирование недостоверной информации".
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Что скрыла судья Высшего админсуда Украины
Так, правоохранители обнаружили невнесение судьей в декларацию за 2020 год:
- двух земельных участков, стоимостью по почти 1 миллион каждый,
- двух домов в пригороде Киева, стоимостью 4 и 2 миллиона гривен соответственно.
Этой недвижимостью судья и ее муж пользовались в течение указанного года.
Хотя дома официально и не введены в эксплуатацию, однако вполне пригодны для проживания,
– подчеркнули в НАБУ.
Правоохранители отметили, что поскольку местонахождение служительницы Фемиды пока не установлено, то о подозрении ей сообщили в порядке, указанном статьями 135 и 278 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Что угрожает за недостоверное декларирование
Отметим, что нарушение части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины, согласно которой правоохранители и квалифицировали действия судьи, наказывается:
- штрафом от 3 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,
- или общественными работами на срок от 150 до 240 часов,
- или ограничением свободы на срок до 2 лет,
- с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Подозрения из-за недостоверного декларирования: последние новости
- В конце 2022 года НАБУ объявило подозрение из-за недостоверного декларирования депутату от "Слуги народа" Юрию Камельчуку. Он не внес в ведомость квартиру в Киеве и данные о непогашенном кредите.
- Также в декабре 2022 года соответствующее подозрение сообщили детективы НАБУ вместе с САП еще одному нардепу от "Слуги народа". Речь идет о Максиме Пашковском, который "забыл" вписать квартиру на Печерске Стоимость этой недвижимости составляет более 1,9 миллионов гривен.
- Забытые доходы правоохранители обнаружили также в декларациях депутатки Натальи Королевской. Сумма составляет около 50 миллионов гривен.