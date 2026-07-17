"Инициатива 143": как брат Сухачева получил недвижимость от застройщика, расследованного ГБР

Этот текст публикуется в рамках "Инициативы 143" – акции солидарности украинских журналистов, решивших поддержать коллег из "Следствия.Инфо" и ЦПК, которым Печерский суд запретил публиковать это расследование. Еще до судебного запрета журналисты Алина Стрижак (ЦПК) и Максим Савчук ("Следствие.Инфо") собрали всю информацию, и расследование было готово к публикации.

Один из соавторов, на которого не распространяется судебный запрет, передал этот текст в нашу редакцию. Поскольку такой запрет представляется явным проявлением цензуры, мы вместе с другими участниками инициативы считаем необходимым обнародовать это расследование. Обратите внимание! Материал "Следствия.Инфо" и Центра противодействия коррупции 16 июля вечером опубликовали 8 украинских СМИ: "Украинская правда", Суспильне , "Схемы" (проект "Радио Свобода"), "Hromadske", "Зеркало недели", NV, Bihus.Info и "Телевидение Торонто".



24 Канал также присоединяется к "Инициативе 143" и публикует материал на сайте в знак солидарности с коллегами. Семейный портрет Если вы будете искать родственников директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева в российской социальной сети "Одноклассники", то непременно наткнетесь на эту фотографию. На фоне зеленого забора стоят пять мужчин. Фотография опубликована в 2011 году и имеет подпись "мой муж с братьями".

Источник: ok.ru На ней вы сразу узнаете Алексея Сухачева – он в центре снимка. А крайний справа – его родной брат Александр Сухачев, гораздо менее публичный, чем директор ГБР. Александр старше Алексея чуть больше чем на шесть лет. В открытых источниках о нем информации немного: согласно соцсетям – родом из Харькова, в течение 2007–2015 годов он был физическим лицом-предпринимателем, профиль деятельности – сдача в аренду недвижимости. Александр Сухачев также работал руководителем и время от времени владел долями в частных компаниях. По информации "Наших денег", в 2023 году он работал в службе безопасности Укрзализныци в Киеве. Также Александра можно найти на фото сотрудников государственного "Укргазбанка" в 2025 году. В телефонных справочниках его номер указывался как номер представителя различных банков.

Александр Сухачев и сотрудники "Укргазбанка". Источник: 61000.com.ua На первый взгляд – ничего особенного. Но если вы обратитесь в Центр предоставления административных услуг и закажете подробную справку о недвижимости Александра Сухачева из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, будьте готовы к тому, что вам предоставят стопку из 155 листов. Именно такой объем имеет справка с перечнем имущества, зарегистрированного на имя родного брата директора ГБР. Квартира по цене смартфона

Согласно данным из реестра, брат Алексея Сухачева в 2018 году стал владельцем 40% объектов в жилом многоквартирном доме в Харькове по ул. Юлия Чигирина, 13. По этому адресу расположен ЖК "IT-Парк Manufactura" застройщика "Строй Сити". А в течение 2018–2020 годов брат директора ГБР собрал коллекцию из 143 объектов в двух харьковских ЖК по адресам, которые на сайтах объявлений упоминаются как объекты застройщика "Строй Сити".

Источник: kharkov-realter.com.ua Уникальный проект для рынка недвижимости Харькова. Ему удается объединить офисные помещения и жилые квартиры в единую экосистему. Предусмотрена сотня однокомнатных квартир небольшой площади, апарт-отель, пространство open-space,

– так описывали "IT-Парк Manufactura" на одном из сайтов по продаже недвижимости. В 2019 году рыночную цену квадратного метра от застройщика в этом комплексе указывали в среднем почти 800 долларов. Поэтому логично было бы предположить, что Александр Сухачев потратил миллионы долларов на приобретение этого имущества. Но это не так. Согласно документам, имеющимся в распоряжении авторов расследования, он скупал недвижимость в ЖК "IT-Парк Manufactura" по балансовой стоимости, значительно ниже рыночных цен. Настолько низкой, что ее можно сравнить с ценой смартфона. Например, 9 июля 2018 года по двум договорам купли-продажи Александр Сухачев приобрел 30 квартир в этом харьковском ЖК. Цена за одну квартиру составляла от 24,6 тысячи до 48,9 тысячи гривен, то есть по тогдашнему курсу каждая квартира обошлась от 932 до 1856 долларов. За эти 30 квартир брат тогдашнего заместителя начальника департамента Генпрокуратуры Алексея Сухачева в общей сложности заплатил чуть более миллиона гривен (на тот момент 39,3 тысячи долларов США). Через два дня Александр Сухачев повторил свой успех и докупил еще 28 квартир, потратив менее 33 тысяч долларов. Цена самой дешевой составила 26,5 тысячи гривен, самой дорогой – 38,7 тысячи гривен. Именно детали этих сделок оказались очень деликатными для продавца – компании ООО "Парковый-2". Там, получив запрос от журналистки Алины Стрижак, обратились в Печерский райсуд Киева. И судья Сергей Вовк запретил Стрижак, "Следствию.Инфо" и "Центру противодействия коррупции" распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях Александра Сухачева. 13 июля "Парковый-2" подал иск, в котором настаивает, что "информация о недвижимости и заключенных сделках является частью частной жизни физического лица и содержит коммерческую тайну застройщика". Но история с харьковской недвижимостью брата Алексея Сухачева – это не только "коммерческая тайна" и "частная жизнь физического лица". Это еще и история о запутанных связях харьковского застройщика с ГБР, которое расследовало его деятельность. Когда расследуешь "своих"

На момент покупки квартир в 2018 году ООО "Парковый-2" принадлежало в то время адвокату Ивану Козикову, а теперь связано со "Строй Сити" – компанией, проектами которой являются ЖК "IT-Парк Manufactura" и комплекс на проспекте Героев Харькова, где у Александра Сухачева была недвижимость. Эта связь прослеживается через Людмилу Рябих – сестру супруги бывшего владельца "Строй Сити", бизнесмена Егора Масленникова. Вы, возможно, слышали о нем благодаря дорогостоящему "Роллс-Ройсу", который в декабре 2024 года зафиксировали журналисты "Украинской правды" в Монте-Карло. Лично у Масленникова Александр Сухачев докупал 11 квартир. И точно так же – за символические деньги.

Источники: Facebook Егора Масленникова, "Украинская правда" Но связь Александра Сухачева с застройщиком прослеживается не только благодаря покупке квартир со скидкой. По данным реестра судебных решений, в 2021 году, расследуя возможную незаконность застроек по сообщению СБУ, в офисах "Строй Сити" сотрудники Национальной полиции провели обыски и обнаружили печати фирм, которые принадлежат или ранее принадлежали непосредственно Александру Сухачову, а также финансовую документацию компании, владельцем которой он был. Поэтому можно предположить, что Александр Сухачев мог быть вовлечен в деятельность застройщика не только как покупатель, но и как инвестор. Но были ли у него на это средства? Поговорить напрямую с Александром Сухачевым не удалось – на звонки и обращения мужчина не ответил. В том же 2021 году полиция и прокуратура возбудили уголовное дело в отношении самовольных построек "Строй Сити". Если коротко и упрощенно – застройщик ставил посреди Харькова заборы, пригонял экскаваторы и начинал строить жилые комплексы. В частности, речь шла о домах, по адресам которых приобретал недвижимость Александр Сухачев. Именно это и стало предметом расследования правоохранительных органов. Но полицейские расследовали это дело недолго. В декабре 2022 года заместитель генпрокурора поручил расследование Главному следственному управлению ГБР. Некоторое время бюро расследовало дело, в котором фигурирует компания, предположительно связанная с братом их руководителя, но в итоге подозрения никому не предъявили. Владелец "Строй Сити" Егор Масленников, как сообщали журналисты Bihus.Info, переписал старый строительный бизнес на сестру жены и открыл новый – в Дубае. После этого дело о самовольных постройках, которое расследовало ГБР, в августе прошлого года вновь оказалось в полиции (но уже Черниговской области), где его, в конечном итоге, закрыли. И, скорее всего, это стало бы окончательной точкой в истории с самовольными постройками. Но, по странному или, наоборот, закономерному стечению обстоятельств, производство возобновили после того, как лица, упоминаемые в этом расследовании, получили информационные запросы от журналистов.

На данный момент Александр Сухачев перестал владеть почти всеми 143 квартирами и офисами.

В Государственном бюро расследований на запрос журналистов ответили, что ни они, ни их директор не располагают "информацией о фактах участия Сухачева Александра Александровича в какой-либо хозяйственной деятельности, в том числе с застройщиком

"Строй Сити", приобретения им какой-либо недвижимости". На вопрос о досудебном расследовании действий застройщика в ГБР сообщили, что решение о закрытии производства не принималось, и подчеркнули, что поручение о проведении досудебного расследования следователями других органов находится в компетенции прокуратуры.