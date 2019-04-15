Недвижимость по наследству: как ее оформить правильно

Какие юридические нюансы нужно знать об оформлении недвижимости в наследство и какие документы для этого необходимы.

Недвижимость 24 собрала самые важные нюансы, которые стоит знать об оформлении унаследованной недвижимости.

Читайте также: Нужно ли платить налог за подаренную квартиру или дом в наследство

Что изменилось?

До 2018 года вступить в наследство можно было не позже, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. Теперь это можно сделать и позднее – в течение 6 месяцев с момента, как наследник узнал о своих правах на наследство.

Получение наследства не является автоматическим – после смерти наследодателя, каждый наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о согласии на принятие наследства.

Какие документы необходимы для получения недвижимости в наследство?

Если наследник обратился к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя и заявил о своих правах, нотариус открывает наследственное дело.



Что нужно знать о передаче недвижимости по наследству

Документы необходимые для оформления недвижимости в наследство:

- завещание, если есть;

- паспорт, код наследника;

- заявление о согласии принять наследство;

- свидетельство о смерти лица, которое имущество завещало;

- справка с места проживания завещателя;

- документы, подтверждающие родственную связь умершего с наследником;

- правоустанавливающие документы на недвижимость.

Важно помнить!



Наследство может быть только законным – если родственник завещал вам недвижимость, на которую у него не было подтверждающих документов – такой завет недействителен.

Больше читайте в материале: Как оформить недвижимость в наследство: главное, что нужно знать