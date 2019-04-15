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      Недвижимость по наследству: как ее оформить правильно

      52 Читати новину українською
      Что нужно знать о недвижимости по наследству
      Что нужно знать о недвижимости по наследству / irishtimes.com

      Какие юридические нюансы нужно знать об оформлении недвижимости в наследство и какие документы для этого необходимы.

      Недвижимость 24 собрала самые важные нюансы, которые стоит знать об оформлении унаследованной недвижимости.

      Читайте также: Нужно ли платить налог за подаренную квартиру или дом в наследство

      Что изменилось?

      До 2018 года вступить в наследство можно было не позже, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. Теперь это можно сделать и позднее – в течение 6 месяцев с момента, как наследник узнал о своих правах на наследство.

      Получение наследства не является автоматическим – после смерти наследодателя, каждый наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о согласии на принятие наследства.

      Какие документы необходимы для получения недвижимости в наследство?

      Если наследник обратился к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя и заявил о своих правах, нотариус открывает наследственное дело.

      Нерухомість спадок документи юристи
      Что нужно знать о передаче недвижимости по наследству

      Документы необходимые для оформления недвижимости в наследство:

      - завещание, если есть;

      - паспорт, код наследника;

      - заявление о согласии принять наследство;

      - свидетельство о смерти лица, которое имущество завещало;

      - справка с места проживания завещателя;

      - документы, подтверждающие родственную связь умершего с наследником;

      - правоустанавливающие документы на недвижимость.

      Важно помнить!

      Наследство может быть только законным – если родственник завещал вам недвижимость, на которую у него не было подтверждающих документов – такой завет недействителен.

      Больше читайте в материале: Как оформить недвижимость в наследство: главное, что нужно знать

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Рынок недвижимости Законодательство
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