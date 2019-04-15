Недвижимость по наследству: как ее оформить правильно
Какие юридические нюансы нужно знать об оформлении недвижимости в наследство и какие документы для этого необходимы.
Недвижимость 24 собрала самые важные нюансы, которые стоит знать об оформлении унаследованной недвижимости.
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Что изменилось?
До 2018 года вступить в наследство можно было не позже, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. Теперь это можно сделать и позднее – в течение 6 месяцев с момента, как наследник узнал о своих правах на наследство.
Получение наследства не является автоматическим – после смерти наследодателя, каждый наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о согласии на принятие наследства.
Какие документы необходимы для получения недвижимости в наследство?
Если наследник обратился к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя и заявил о своих правах, нотариус открывает наследственное дело.
Что нужно знать о передаче недвижимости по наследству
Документы необходимые для оформления недвижимости в наследство:
- завещание, если есть;
- паспорт, код наследника;
- заявление о согласии принять наследство;
- свидетельство о смерти лица, которое имущество завещало;
- справка с места проживания завещателя;
- документы, подтверждающие родственную связь умершего с наследником;
- правоустанавливающие документы на недвижимость.
Важно помнить!
Наследство может быть только законным – если родственник завещал вам недвижимость, на которую у него не было подтверждающих документов – такой завет недействителен.
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