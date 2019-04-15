Нерухомість у спадок: як її оформити правильно

Які юридичні нюанси треба знати про оформлення нерухомості у спадок та які документи для цього необхідні.

Нерухомість 24 зібрала найважливіші нюанси, які варто знати про оформлення успадкованої нерухомості.

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Що змінилось?

До 2018 року вступити у спадщину можна було не пізніше, ніж через 6 місяців після смерті спадкодавця. Тепер це можна зробити і пізніше – упродовж 6 місяців з моменту, відколи спадкоємець дізнався про свої права на спадщину.

Отримання спадщини не є автоматичним – після смерті спадкодавця кожен спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про згоду на прийняття спадщини.

Які документи необхідні для отримання нерухомості у спадок?

Якщо спадкоємець звернувся до нотаріуса упродовж 6 місяців з дня смерті спадкодавця і заявив про свої права, нотаріус відкриває спадкову справу.



Що треба знати про передачу нерухомості у спадок

Документи необхідні для оформлення нерухомості у спадок:

- заповіт, якщо є;

- паспорт, код спадкоємця;

- заява про згоду прийняти спадщину;

- свідоцтво про смерть особи, що заповіла майно;

- довідка з місця проживання заповідача;

- документи, що підтверджують родинний зв'язок померлого зі спадкоємцем;

- правовстановлюючі документи на нерухомість.

Важливо пам'ятати!



Спадщина може бути тільки законною – якщо родич заповів вам нерухомість, на яку в нього не було підтверджуючих документів – такий заповіт недійсний.

Більше читайте у матеріалі: Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати

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