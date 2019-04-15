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      Нерухомість у спадок: як її оформити правильно

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      Що треба знати про нерухомість у спадок
      Що треба знати про нерухомість у спадок / irishtimes.com

      Які юридичні нюанси треба знати про оформлення нерухомості у спадок та які документи для цього необхідні.

      Нерухомість 24 зібрала найважливіші нюанси, які варто знати про оформлення успадкованої нерухомості.

      Читайте також: Чи треба платити податок за подаровану квартиру чи будинок у спадок

      Що змінилось?

      До 2018 року вступити у спадщину можна було не пізніше, ніж через 6 місяців після смерті спадкодавця. Тепер це можна зробити і пізніше – упродовж 6 місяців з моменту, відколи спадкоємець дізнався про свої права на спадщину.

      Отримання спадщини не є автоматичним – після смерті спадкодавця кожен спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про згоду на прийняття спадщини.

      Які документи необхідні для отримання нерухомості у спадок?

      Якщо спадкоємець звернувся до нотаріуса упродовж 6 місяців з дня смерті спадкодавця і заявив про свої права, нотаріус відкриває спадкову справу.

      Нерухомість спадок документи юристи
      Що треба знати про передачу нерухомості у спадок

      Документи необхідні для оформлення нерухомості у спадок:

      - заповіт, якщо є;

      - паспорт, код спадкоємця;

      - заява про згоду прийняти спадщину;

      - свідоцтво про смерть особи, що заповіла майно;

      - довідка з місця проживання заповідача;

      - документи, що підтверджують родинний зв'язок померлого зі спадкоємцем;

      - правовстановлюючі документи на нерухомість.

      Важливо пам'ятати! 

      Спадщина може бути тільки законною – якщо родич заповів вам нерухомість, на яку в нього не було підтверджуючих документів – такий заповіт недійсний.

      Більше читайте у матеріалі: Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Ринок нерухомості Законодавство
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