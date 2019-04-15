Нерухомість у спадок: як її оформити правильно
Які юридичні нюанси треба знати про оформлення нерухомості у спадок та які документи для цього необхідні.
Нерухомість 24 зібрала найважливіші нюанси, які варто знати про оформлення успадкованої нерухомості.
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Що змінилось?
До 2018 року вступити у спадщину можна було не пізніше, ніж через 6 місяців після смерті спадкодавця. Тепер це можна зробити і пізніше – упродовж 6 місяців з моменту, відколи спадкоємець дізнався про свої права на спадщину.
Отримання спадщини не є автоматичним – після смерті спадкодавця кожен спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про згоду на прийняття спадщини.
Які документи необхідні для отримання нерухомості у спадок?
Якщо спадкоємець звернувся до нотаріуса упродовж 6 місяців з дня смерті спадкодавця і заявив про свої права, нотаріус відкриває спадкову справу.
Що треба знати про передачу нерухомості у спадок
Документи необхідні для оформлення нерухомості у спадок:
- заповіт, якщо є;
- паспорт, код спадкоємця;
- заява про згоду прийняти спадщину;
- свідоцтво про смерть особи, що заповіла майно;
- довідка з місця проживання заповідача;
- документи, що підтверджують родинний зв'язок померлого зі спадкоємцем;
- правовстановлюючі документи на нерухомість.
Важливо пам'ятати!
Спадщина може бути тільки законною – якщо родич заповів вам нерухомість, на яку в нього не було підтверджуючих документів – такий заповіт недійсний.
Більше читайте у матеріалі: Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
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