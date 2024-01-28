Ведет себя как "мелкий гангстер": командующий ВМС Украины рассказал, как победить Путина

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа объяснил, как бороться с российским диктатором. Вице-адмирал назвал, в чем нуждается Украина, чтобы склонить чашу весов в войне на свою сторону.

По мнению Неижпапы, разрешение от международных партнеров использовать западное оружие, в частности дальнобойные ракеты, по военным объектам на территории России способно изменить ход войны в пользу Украины.

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Надо сделать Путину "больно"

По словам вице-адмирала, российский диктатор понимает язык силы. Враг знает возможности Украины и, соответственно, реагирует на них. Если показать ему, что на каждый удар будет "прилетать" сдача, Путин остановится.

По мнению командующего, если бы Украина имела безграничные возможности, война развернулась бы совсем по другому.

Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему ответить ударом на удар, он не станет драться... Если он поймет, что Украина может дать отпор и сделать ему действительно "больно", конечно, он отступит,

– подчеркнул Неижпапа.

Командующий ВМС Украины заметил, что скорость наступления победы зависит от того, как быстро Вооруженные силы получат нужный боевой потенциал и способности для уничтожения инфраструктурных объектов противника.

"Если бы у Украины были те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, конечно же, он вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя", – заметил военный.

Что еще нужно для победы

Командующий ВМС Украины отметил, что наша страна нуждается в военных кораблях, без которых не может существовать флот. Неижпапа подчеркнул, что "с радостью" принял бы два британских военных корабля, которые может списать Королевский флот.

По словам вице-адмирала, украинские успехи на море в течение 2022 и 2023 годов "стали результатом сложных, но инновационных решений, которых раньше не было". Они заставили Россию выводить свои корабли из Крыма, а также усложнили ее блокаду украинских портов, введенную для препятствования экспорту зерна.

Адмирал заявил, что морская война имеет две цели – предотвратить нападения и удары со стороны российского флота и предоставить доступ кораблям к украинским портам.

Неижпапа предупредил, что Украина должна совершенствовать свои атаки. По мнению вице-адмирала, на поле боя победит тот, кто одержит победу в технологическом плане.

: Великобритания, США и другие союзники только в 2023 году начали предоставлять Украине дальнобойные ракеты. В то же время Киев может использовать их только для ударов по россиянам только на оккупированных территориях.